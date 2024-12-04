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SZ: Бербок захотела отправить миротворческие войска ФРГ на Украину

Европейские чиновники обсуждают размещение миротворцев на Украине.

Вооружённые силы ФРГ могут быть развёрнуты для «обеспечения мира» между Украиной и РФ, заявил министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она уточнила, что речь идёт о «миротворцах».

«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть развёрнуты для обеспечения мира. В дополнение к гарантиям безопасности», — цитирует слова Бербок Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, заявление прозвучало в ходе встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

«В дополнение к гарантиям безопасности, таким как членство в НАТО, также рассматривается вопрос о международном присутствии для обеспечения прекращения огня», — сказала Бербок.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники обсуждают размещение миротворцев на Украине.