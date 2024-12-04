Дмитрий Демешин ввел практику отчётов глав муниципалитетов на еженедельных совещаниях

На фоне слабости управленческих команд целого ряда муниципалитетов края Дмитрию Демешину приходится буквально в ручном режиме заниматься помощью им, задавая стратегические приоритеты для работы местных властей. Так, губернатор безусловно обозначил, что край будет помогать бюджету города Хабаровска в решении накопившихся проблем, однако город тоже должен предпринимать шаги к увеличению своей доходной базы. Как именно, губернатор также обозначил, поручив мэру Кравчуку активнее работать со «спящими» владельцами и арендаторами городской земли. В случае, если на ней не будет вестись никакой деятельности, участки могут быть изъяты у неэффективных владельцев.