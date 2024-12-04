Дмитрий Демешин ввел практику отчётов глав муниципалитетов на еженедельных совещаниях

Во время заседания правительства региона, которое проходило под руководством Дмитрия Демешина, мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступил с докладом о текущей социально-экономической обстановке в городе, подчеркнув существующие проблемы и предлагаемые пути их решения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
Градоначальник Хабаровска отметил, что экономика города демонстрирует устойчивый положительный рост по ключевым показателям, таким как оборот организаций, инвестиции в основной капитал, розничная торговля, а также индекс промышленного производства.
— Город продолжает принимать участие в пяти национальных проектах, на которые в этом году выделено 1,9 миллиарда рублей. Благодаря поддержке из федерального и краевого бюджетов были приведены в порядок пять общественных зон, обновлены около 25 км дорог, и продолжается строительство новых дорожных сетей на переулке Брянском и Владивостокском шоссе. Впервые в Хабаровске появился виртуальный концертный зал в Доме культуры, а Музей истории города и Камерный театр «Триада» получили современное оборудование, — заявил Сергей Кравчук.
На протяжении всего лета Дмитрий Демешин формировал атлас проблем, а сейчас точечно работает вместе с муниципальными властями над их решением. На этой неделе глава региона разбирал с мэром Кравчуком, какие проблемы есть у Хабаровска, как городские власти намерены их решать, и какая помощь им нужна от краевого правительства.
В рамках нацпроектов 15 школ города получили новое цифровое оборудование, а два детских сада открыли шесть новых групп для малышей от 1,5 до 3 лет. Были введены в эксплуатацию детские сады на улице Запарина и в жилом комплексе «Петроглиф Парк».
Мэр также рассказал о модернизации дорожной сети, включая завершенные ремонтные работы на проспекте 60-летия Октября, улицах Энтузиастов и Целинной. По распоряжению губернатора обновили развязку на Восточном шоссе. Поддержка правительства края позволила вдвое увеличить объемы ямочного ремонта.
В 2024 году планируется завершение обновления транспортного парка, введя в эксплуатацию 17 новых троллейбусов с увеличенной автономностью и 12 односекционных трамваев.
В то же время он отметил необходимость увеличения доходной части городского бюджета для решения таких задач, как строительство новых школ и детских садов, расселение из аварийного жилья, улучшение инфраструктуры электротранспорта, ремонт дорог и модернизация инженерных сетей.
Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что для роста доходов бюджета можно использовать местные налоги, увеличив налогооблагаемую базу.
— Денег не хватает, в этом я согласен, и край должен поддерживать город. Однако мэрия должна активнее бороться с неналогоплательщиками. Особенно это касается юридических лиц, владеющих, но не использующих земли. Необходимо изымать эти участки или заставлять владельцев платить все налоги, а также вовлекать участки в хозяйственный оборот, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Демешин не разделяет краевой и муниципальный уровень власти. И правительство Хабаровского края, и муниципалитеты образуют единую систему институтов публичной власти. Соответственно, и проблемы людей они должны решать сообща. Где-то губернатор помогает главам МО акцентироваться на проблемных вопросах и изыскать нестандартные решения, где-то оказывает прямую поддержку из краевого бюджета, где-то подключает органы исполнительной власти, чтобы помочь коллегам из муниципалитетов. И такой системный подход, как отмечают эксперты, наиболее эффективен.
Кроме того, глава края предложил развивать программу «Безопасный город», которая может пополнить бюджет за счет штрафов и навести порядок в муниципалитете.
На фоне слабости управленческих команд целого ряда муниципалитетов края Дмитрию Демешину приходится буквально в ручном режиме заниматься помощью им, задавая стратегические приоритеты для работы местных властей. Так, губернатор безусловно обозначил, что край будет помогать бюджету города Хабаровска в решении накопившихся проблем, однако город тоже должен предпринимать шаги к увеличению своей доходной базы. Как именно, губернатор также обозначил, поручив мэру Кравчуку активнее работать со «спящими» владельцами и арендаторами городской земли. В случае, если на ней не будет вестись никакой деятельности, участки могут быть изъяты у неэффективных владельцев.