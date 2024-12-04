Центр подготовки снайперов под Владивостоком возведут до конца следующего года

«Олег Николаевич Кожемяко подтвердил, что Приморье готово построить современный полигон. Мы в течение ближайшего времени проработаем этот вопрос. Если делать, то общими усилиями. Если примем положительное решение, то начнем строить полигон. Олег Николаевич говорит о том, что тогда объект будет построен до конца 2025 года», — прокомментировал Юрий Трутнев.