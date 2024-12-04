Центр подготовки снайперов под Владивостоком возведут до конца следующего года

Во время рабочей поездки в Приморье полпред президента в ДФО Юрий Трутнев вместе с губернатором края Олегом Кожемяко обсудили создание под Владивостоком центра подготовки снайперов «Восток». Планируется, что его построят до конца 2025 года, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Олег Николаевич Кожемяко подтвердил, что Приморье готово построить современный полигон. Мы в течение ближайшего времени проработаем этот вопрос. Если делать, то общими усилиями. Если примем положительное решение, то начнем строить полигон. Олег Николаевич говорит о том, что тогда объект будет построен до конца 2025 года», — прокомментировал Юрий Трутнев.
Планируется, что на территории полигона появятся административно-бытовой комплекс, учебные классы, дома-общежития, объекты для проведения военно-спортивных игр. Также предусмотрены плац и площадка для выставки образцов технических средств и вооружения.
В центре также создадут крытые и открытые стрелковые галереи, здесь посетители смогут отрабатывать навыки стрельбы, обучаться правилам безопасного обращения с оружием. Планируется, что тренировочные занятия вместе с учебой будут проходить в рамках начальной военной подготовки.
В отдельном здании появится центр ремонта, подготовки и сборки снайперских комплексов, цех и лаборатория по сборке специальных снайперских боеприпасов.
Напомним, что во время рабочего визита в край Юрий Трутнев поручил решить проблемы выдачи дальневосточной ипотеки.