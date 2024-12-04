Руководство администрации лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля подало в отставку

Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приняло решение подать в отставку. Подробности сообщает агентство «Рёнхап».
По данным СМИ, причиной стало введение и последующая отмена военного положения в государстве. Информацию передал офис президента напрямую журналистам.
«Начальники управлений и старшие секретари одновременно подали в отставку», — указали в СМИ.
Напомним, что президент в ночь на среду решил ввести в стране военное положение. Он считал, что так сможет «искоренить северокорейские силы». Позже после заседания парламента указ был отменен. Однако недовольство в стране продолжает нарастать.
Ранее сообщалось, что Юн Сок Ёлю даже после отмены военного положения грозит импичмент. В указе после введения особого режима был прописан запрет на осуществления парламентом своей деятельности, и это ущемляет право Национального собрания требовать отмены военного положения. Это было самое очевидное нарушение конституции.