Трамп потребовал закрыть дело о подлоге, сославшись на помилование Байдена

Адвокаты избранного президента США Дональда Трампа напомнили об указе президента Джо Байдена о помиловании сына Хантера в ходатайстве о прекращении дела, связанного с обвинениями в подлоге финансовых документов компании Trump Organization, которые касаются выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает телеканал Fox News.
В судебном документе, поданном в суд Нью-Йорка, адвокаты Трампa Тодд Бланш и Эмиль Боув указали, что Дональд Трамп подает ходатайство об отклонении обвинительного заключения и отмене вердикта присяжных, ссылаясь на президентский иммунитет, который, по их мнению, распространен на Трампа.
Юристы также упомянули указ Байдена, который касается помилования Хантера Байдена за любые преступления, совершенные за последние 10 лет. Они напомнили, что президент утверждал, что его сын «подвергается избирательному и несправедливому преследованию», и указали на заявления Байдена о том, что «политика повлияла на процесс, что привело к судебной ошибке».
По мнению Бланша и Боува, эти аргументы имеют отношение также и к судебному преследованию Трампа. Они подчеркнули, что с момента назначения окружного прокурора Алвина Брэгга, в его действиях виден политический театр, что, по их мнению, осудил сам Байден. Адвокаты считают, что дело против Трампа «никогда не было бы возбуждено, если бы не политические взгляды Трампа и не политическая угроза, которую он представляет для коррумпированных политиков в Вашингтоне и за его пределами».
Ранее издание Financial Times сообщало, что решение Джо Байдена помиловать своего сына Хантера стало сильным ударом для Демократической партии, пытающейся оправиться после победы Дональда Трампа на прошедших выборах.