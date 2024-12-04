Трамп потребовал закрыть дело о подлоге, сославшись на помилование Байдена

По мнению Бланша и Боува, эти аргументы имеют отношение также и к судебному преследованию Трампа. Они подчеркнули, что с момента назначения окружного прокурора Алвина Брэгга, в его действиях виден политический театр, что, по их мнению, осудил сам Байден. Адвокаты считают, что дело против Трампа «никогда не было бы возбуждено, если бы не политические взгляды Трампа и не политическая угроза, которую он представляет для коррумпированных политиков в Вашингтоне и за его пределами».