США отложили учения по ядерному сдерживанию КНДР из-за ситуации в Южной Корее

«(Маневры.— “Ъ”) откладываются до дополнительного уведомления… У нас сейчас нет информации для определения новых дат», — приводит агентство фрагмент заявления официального представителя Пентагона.
Кризис стал следствием объявленного накануне, 3 декабря, Юн Сок Ёлем решения о введении военного положения. Работа парламента и политических партий была запрещена. Глава государства мотивировал это необходимостью защитить «конституционный порядок и искоренить сторонников Северной Кореи» внутри страны.
Позднее Национальное собрание, в котором 170 из 300 мандатов принадлежит партии «Тобуро», проголосовало за отмену военного положения. Правительство заявило, что одобряет такой шаг. Сообщалось о столкновениях собравшихся перед парламентом манифестантов с военной полицией.
Крупнейшая оппозиционная партия Демократическая партия «Тобуро» потребовала от Юн Сок Ёля уйти в отставку, пригрозив запустить процедуру импичмента. Старшие помощники президента, включая главу его администрации и советника по нацбезопасности, массово написали заявления об увольнении.
Портал Axios со ссылкой на Белый дом написал, что Сеул заранее не предупреждал Вашингтон о планах и США встревожены развитием событий.