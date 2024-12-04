США отложили учения по ядерному сдерживанию КНДР из-за ситуации в Южной Корее

Позднее Национальное собрание, в котором 170 из 300 мандатов принадлежит партии «Тобуро», проголосовало за отмену военного положения. Правительство заявило, что одобряет такой шаг. Сообщалось о столкновениях собравшихся перед парламентом манифестантов с военной полицией.