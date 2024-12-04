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США отложили учения по ядерному сдерживанию КНДР из-за ситуации в Южной Корее

США на фоне внутриполитической ситуации в Южной Корее решили отложить проведение совместных учений по ядерному сдерживанию КНДР, сообщило агентство «Рёнхап». Первые командно-штабные учения консультативной группы по ядерным вопросам должны были пройти 4 5 декабря в Вашингтоне.

Источник: Reuters

«(Маневры.— “Ъ”) откладываются до дополнительного уведомления… У нас сейчас нет информации для определения новых дат», — приводит агентство фрагмент заявления официального представителя Пентагона.

Кризис стал следствием объявленного накануне, 3 декабря, Юн Сок Ёлем решения о введении военного положения. Работа парламента и политических партий была запрещена. Глава государства мотивировал это необходимостью защитить «конституционный порядок и искоренить сторонников Северной Кореи» внутри страны.

Позднее Национальное собрание, в котором 170 из 300 мандатов принадлежит партии «Тобуро», проголосовало за отмену военного положения. Правительство заявило, что одобряет такой шаг. Сообщалось о столкновениях собравшихся перед парламентом манифестантов с военной полицией.

Крупнейшая оппозиционная партия Демократическая партия «Тобуро» потребовала от Юн Сок Ёля уйти в отставку, пригрозив запустить процедуру импичмента. Старшие помощники президента, включая главу его администрации и советника по нацбезопасности, массово написали заявления об увольнении.

Портал Axios со ссылкой на Белый дом написал, что Сеул заранее не предупреждал Вашингтон о планах и США встревожены развитием событий.

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