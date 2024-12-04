Ранее Карлсон заявил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, оно будет опубликовано в ближайшее время.
«Такер сделал больше, чтобы установить мир и прекратить бессмысленные смерти в ходе российско-украинской войны, чем все члены нынешней администрации, вместе взятые. Округ Колумбия хочет дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа», — написал Трамп-младший в социальной сети X.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно». По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.