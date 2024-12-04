Михаил Котюков подвел итоги работы комиссии Госсовета по технологическому лидерству

«Успех в развитии этого направления зависит от эффективной реализации мер по наполнению отраслей экономики современными разработками, инновациями, что расширяет выбор качественных отечественных товаров для людей и в целом позволяет укрепить суверенитет России в условиях беспрецедентных санкций», — отметил Михаил Мишустин, открывая стратсессию.
Нацпроекты по технологическому лидерству охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок. Среди них — новые перспективные материалы, химия, средства производства и автоматизации, энергетика, космос, авиа- и судостроение, инновационный транспорт. Среди других значимых сфер — медицина, фармацевтика, обеспечение продовольственной безопасности, а также сектор гражданских беспилотных авиационных систем.
В своем выступлении Михаил Котюков отметил, что комиссия рассмотрела восемь национальных проектов, уделяя особое внимание задачам по достижению технологического лидерства, определению продуктовой линейки, увязке федеральных проектов друг с другом, конкретизации результатов, кадровому обеспечению проектов.
«Очень большая работа проделана за полгода. Это новый опыт и у Правительства, и у комиссий Госсовета. Сформированы те направления, в которых страна будет добиваться технологического лидерства и суверенитета, сформированы необходимые ресурсы в федеральном бюджете. Одна из важнейших задач сегодня — подготовка специалистов по этим стратегически важным направлениям, которая должна начаться даже не с вузов и ссузов, а со школьной скамьи», — подчеркнул Михаил Котюков.
Добавим, в ближайшее время все инициативы будут рассмотрены на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президентом страны Владимиром Путиным определена национальная цель — достижение страной технологического лидерства. Эту стратегическую задачу призваны решить восемь национальных проектов: «Средства производства и автоматизации», «Беспилотные авиационные системы», «Новые технологии сбережения здоровья», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Новые атомные и энергетические технологии», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Развитие космической деятельности Российской Федерации». Они будут запущены в 2025 году.