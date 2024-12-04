Михаил Котюков подвел итоги работы комиссии Госсовета по технологическому лидерству

«Очень большая работа проделана за полгода. Это новый опыт и у Правительства, и у комиссий Госсовета. Сформированы те направления, в которых страна будет добиваться технологического лидерства и суверенитета, сформированы необходимые ресурсы в федеральном бюджете. Одна из важнейших задач сегодня — подготовка специалистов по этим стратегически важным направлениям, которая должна начаться даже не с вузов и ссузов, а со школьной скамьи», — подчеркнул Михаил Котюков.