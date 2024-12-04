В Вене отказались комментировать снос памятников Пушкину на Украине

Власти Вены, где установлен памятник Александру Пушкину, отказались комментировать ситуацию с сносом его памятников на Украине, однако заверили, что памятник в Вене находится в надлежащем состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.
Монумент был создан скульптором Юрием Ореховым и подарен Москвой, его установка состоялась 20 сентября 1999 года в честь 200-летия со дня рождения поэта.
Как пояснили в пресс-службе мэрии Вены, памятник находится под управлением и охраной городского департамента культуры. Регулярно проводятся проверки устойчивости и безопасности конструкции, а также осуществляются очистка и мелкие реставрационные работы при необходимости.
При этом представители города не стали вдаваться в подробности касательно сноса памятников Пушкину на Украине. Городской советник по культуре и науке Вены Вероника Кауф-Хаслер подчеркнула, что памятники отражают время своих создателей и что восприятие памятников изменяется со временем.
Ранее сообщалось, что в украинском Кривом Роге неизвестные оставили надпись на постаменте снесенного памятника Александру Пушкину. Так, на объекте появилась надпись: «Пушкин вечен, а вы — нет».