В Вене отказались комментировать снос памятников Пушкину на Украине

При этом представители города не стали вдаваться в подробности касательно сноса памятников Пушкину на Украине. Городской советник по культуре и науке Вены Вероника Кауф-Хаслер подчеркнула, что памятники отражают время своих создателей и что восприятие памятников изменяется со временем.