Хабиров назвал сроки реконструкции домов на ул. Октябрьской революции в Уфе

«Сперва надо, чтобы у каждого дома появился собственник, который начал подводить сети и делать ремонт. После этого мы зайдем туда с республиканскими деньгами и все причешем. Мы этот процесс начали. Пусть вас не пугают, что там бомжи. Дома там в таком состоянии находятся, что бомж хуже не сделает. Они полуразрушенные. Эти объекты потихоньку будут выходить на рынок. И мы их не по рублю будем продавать. Эти объекты будут стоить больших денег. Потому что мы делаем дорогу, тротуары», — сказал руководитель республики.