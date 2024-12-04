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Хабиров назвал сроки реконструкции домов на ул. Октябрьской революции в Уфе

Пешеходную часть улицы соединят с набережной реки Белой в течение четырех лет.

Источник: Администрация города Уфы

На «Прямой линии» 3 декабря вопрос был одним из самых последних. Журналист спросил, когда появится обещанный «Арбат».

По словам Радия Хабирова, в 2024 году был сделан большой объем работ, в частности, отремонтирована дорога. Сейчас здания должны обрести собственников, только потом начнутся работы по благоустройству.

«Сперва надо, чтобы у каждого дома появился собственник, который начал подводить сети и делать ремонт. После этого мы зайдем туда с республиканскими деньгами и все причешем. Мы этот процесс начали. Пусть вас не пугают, что там бомжи. Дома там в таком состоянии находятся, что бомж хуже не сделает. Они полуразрушенные. Эти объекты потихоньку будут выходить на рынок. И мы их не по рублю будем продавать. Эти объекты будут стоить больших денег. Потому что мы делаем дорогу, тротуары», — сказал руководитель республики.

Он отметил, что намеренно остановили работы по домам, так как проблема не только в том, что почти каждый является объектом культурного наследия. А в том, что с каждым нужно разбираться отдельно — на территории одного из участков нашли настоящее озеро, пополняемое из подземных источников. Было сказано, что в следующем году дома будут приобретать собственников. Проект является приоритетным.

строительство