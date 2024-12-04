Игорь Кобзев провел ряд встреч в Москве

Мероприятие провела заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Вице-премьер и губернаторы рассмотрели особенности организации первичной медико-санитарной помощи, скорой и неотложной медицинской помощи, специализированной помощи, борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Отдельное внимание было уделено медицинским кадрам, вопросам финансирования системы здравоохранения, профилактическим мероприятиям, а также новым национальным проектам, которые стартуют с 2025 года.
Игорь Кобзев прокомментировал: «Повышение рождаемости, снижение уровня смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 81 года к 2036 году — это национальные задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Для их исполнения в регионе ведется комплексная работа, которая включает реализацию нацпроектов и региональных программ, принятие антикризисных мер. Новый толчок к достижению этих задач, уверен, дадут и стартующие с 2025 года новые нацпроекты — “Продолжительная и активная жизнь” и “Новые технологии сбережения здоровья”».
В Москве глава Приангарья провел ряд рабочих встреч. С заместителем министра транспорта Российской Федерации Алексеем Шило глава региона обсудил вопрос вывоза угольной продукции из Иркутской области. За девять месяцев 2024 года перевезено почти 2,6 млн тонн, что составляет 78% от установленного на год соглашения с ОАО «РЖД». Планируется, что до конца года соглашение будет выполнено в полном объеме. Стороны обсудили продолжение работы в следующем году.
Кроме того, Игорь Кобзев проинформировал Минтранс о перевозке грузов цветной металлургии и доставке сырья, попросив держать на контроле вопросы бесперебойного снабжения сырьем предприятий непрерывного цикла. Главной темой рабочей встречи Игоря Кобзева с министром энергетики России Сергеем Цивилевым стали актуальные вопросы энергоснабжения Иркутской области. Глава Приангарья подчеркнул, что в приоритете остается надежность обеспечения потребителей электроэнергией и соблюдение интересов жителей, для которых электричество — единственный способ сохранять в домах тепло. Обсудили также формирование в регионе системообразующей территориальной сетевой организации. Необходимость определить такую организацию установлена федеральным законодательством.