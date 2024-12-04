Игорь Кобзев провел ряд встреч в Москве

В Москве глава Приангарья провел ряд рабочих встреч. С заместителем министра транспорта Российской Федерации Алексеем Шило глава региона обсудил вопрос вывоза угольной продукции из Иркутской области. За девять месяцев 2024 года перевезено почти 2,6 млн тонн, что составляет 78% от установленного на год соглашения с ОАО «РЖД». Планируется, что до конца года соглашение будет выполнено в полном объеме. Стороны обсудили продолжение работы в следующем году.