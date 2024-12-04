Договор о Союзном государстве открыт для других стран, заявил Назарук

«Но давайте посмотрим на происходящее под другим углом. Посмотрим на процессы, происходящие вокруг ШОС, посмотрим на очередь желающих стать членами БРИКС. Это говорит о том, что большинство стран, большинство населения планеты разделяют подходы, выработанные на этих площадках. Во что это будет потом трансформировано — в ООН “2.0” или в какое-то другое интеграционное образование со своим функционалом — время покажет», — сказал замминистра.