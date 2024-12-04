65 честных ответов на 65 непростых вопросов: Радий Хабиров провел прямую линию

В этом году эфир длился 4 часа 13 минут, он сопровождался сурдопереводом, много вопросов было задано и на башкирском языке. На прямой линии затронули вопросы строительства и реконструкции дорог и социальных объектов, благоустройства парков, поддержки участников СВО и членов их семей, школьного питания, транспортного обслуживания, развития промышленности, туризма и других сфер. Хабиров прокомментировал изменения в составе глав администраций районов и городов, а также рассказал, почему к нему на работу привозят сыновей и чем удивляет его супруга. В этом году в ходе прямого общения с жителями республики Радий Хабиров ответил на 65 вопросов в прямом эфире. Всего на Прямую линию поступило почти 9 тысяч обращений от жителей республики и больше половины из них во время прямого эфира. Глава региона подчеркнул, что ни один из вопросов не останется без внимания и все обращения будут взяты в работу.
Самое главное из разговора с Радием Хабировым — в материале «Башинформа».
О Путине, правительстве, смене глав администраций, искушении властью и слухах
«Приезд Президента в республику — это всегда большая ответственность и большие задачи. Крайняя поездка главы государства в нашу республику была связана с работой форума “Россия — спортивная держава”. У нас было много времени для общения, пока ехали в машине. Я рассказал, как обстоят дела в Башкортостане, чем мы занимаемся, куда движемся. Это был спокойный разговор. Доложил, что республика стоит на рельсах поддержки СВО. Рассказал о наших подразделениях. Владимир Владимирович хорошо знает географию того, что там происходит. Конечно, была просьба, что надо всеми силами поддерживать ребят. Также неплохая история была по экономическому развитию. Всегда с гордостью говорю, что наша республика — опорный регион Российской Федерации. Это проявляется в работающей экономике и хороших достижениях в поддержку нашего Президента. Получил ряд замечаний касательно сельского хозяйства. Прошлый год мы закончили непросто. А в этом году наши поля из-за дождей превратились в болота. Сейчас мы выравниваем показатели, хотелось бы двигаться вперёд. Договорились выполнять и задачу по обеспечению кадрами скорой медицинской помощи. В общем, очень внимательный в общении человек. Хочу сказать, что Президент страны всегда с глубочайшим уважением относится к республике и её жителям», — рассказал Радий Хабиров.
Глава региона отметил, что в республике никакого вакуума исполнительной власти нет, правительство работает.
«Наше правительство меня устраивает, оно выполняет все задачи, которые ставлю перед ним. Например, сейчас в правительстве России бурно обсуждают национальные проекты — это главный инструмент развития, в том числе нашей республики. Под это приходят деньги. Некоторые проекты усилились, некоторые выполнены и дальше не идут. Поэтому потерпите немного, скоро мы утвердим новый состав правительства. Ничего страшного не происходит. Сроки обозначать не буду, но в самое скорое время. Я признателен Андрею Геннадьевичу за проделанную работу. Мы договорились, что он продолжит работать, и, думаю, у него есть и энергия, и желание, и самое главное — приобретённый опыт. Мы продолжим работу».
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии объяснил, что при подборе глав районов и городов самое главное для него — личные и профессиональные качества.
— Там, где глава хорошо работает, там и дела идут, — подчеркнул Радий Хабиров. — При подборе глав главное — это личные качества (чтобы не злой человек был) и профессиональные. Я в первую очередь оцениваю первое. Потому что профессиональный злой человек он может многого достигнуть, однако дров таких наломает. Но добрый бестолковый человек — тоже ничего хорошего.
Глава республики отметил, что по главам муниципалитетов была проведена очень серьезная работа. Нынешний корпус глав муниципалитетов Радий Хабиров назвал работающим. Если раньше средний возраст глав был 53 года, то сейчас он держится в пределах 45−46 лет.
На прямой линии с Главой Башкирии Радию Хабирову задали и такой вопрос: не испортила ли его власть и какой опыт он получил за предыдущие пять лет на посту руководителя республики?
Радий Хабиров признался, что стал «взрослее», мудрее и разумнее, уже не принимает поспешных решений.
«Мой управленческий опыт позволяет более эффективно мне работать, это уже люди сами оценят».
Власть он назвал коварной вещью, которая может «сожрать человека». Поэтому он постоянно задает вопросы самому себе, а также попросил супругу Каринэ Хабирову «бить его битой по голове, если он начнет зазнаваться». Пока ни разу не получил, признался он.
Глава республики высказал свое мнение и о слухах, которые постоянно отправляют его на новое место работы или в отставку.
«Слухи о моей отставке начались 12 октября 2018 года, видимо, они радуют кого-то. Я отношусь к ним как к части публичной работы. Слухам вообще верить нельзя никогда. Они мешают жить. Но есть определенные силы, которые пытаются внести раскол, расшатать ситуацию, дестабилизировать в том числе и мою работу. Я же не могу комментировать каждый раз слухи о моей отставке. Пора, наверное, уже привыкнуть, что я никуда не ухожу и продолжаю свою работу в республике».
О поддержке бойцов СВО
Глава республики не раз подчеркивал, что сегодня самая главная задача для всех — поддержка специальной военной операции, наших бойцов и членов их семей. И поэтому вполне обоснованно, что во время прямой линии было много вопросов, связанных с СВО.
"Всех ребят мы благодарим. Любая возможность, которая есть у республики, должна быть направлена на их поддержку. СВО — тяжёлое испытание, которое помогло нам объединиться. Участник спецоперации — это сейчас главный человек. Республика должна и будет делать всё для поддержки наших воинов.
Когда я крайний раз встречался с нашими бойцами на передовой, удивительный случай — ребята ничего не просят. Одеты, обуты, говорят, что у них всё хорошо. Я был этим очень растроган. Настоящее мужское поведение. Просят только об одном — и об этом был разговор с командирами — обеспечить средствами радиоэлектронной борьбы и FPV-дронами.
Один боец попросил передать привет Президенту России, с которым он служил в Германии. Я сказал об этом Владимиру Владимировичу. Он говорит: «Передай ему тоже привет».
Казалось бы, туда едешь, и они должны о многом просить, но они только говорят спасибо. Такой у них боевой дух", — отметил Радий Хабиров.
Отвечая на вопрос о трудоустройстве вернувшихся со службы бойцов СВО и их интеграции в мирную жизнь, Глава региона отметил, что сейчас в республике особо не сталкиваются с этой проблемой, потому что большинство бойцов еще воюет. Но работа в этом направлении на будущее уже ведется.
«Если взять всю массу воюющих наших ребят, я так аккуратно скажу — несколько десятков тысяч наших мужчин, вы понимаете, когда они начнут возвращаться — это будет большой объем. Эта забота будет главная и это очень масштабная работа. Сейчас в основном по ранениям приходят, и мы с ними в первую очередь думаем о реабилитации. Энергия основная на это идет. Тем не менее мы уже потихонечку учимся работать с нашими ребятами [в части трудоустройства], они становятся депутатами, есть уже в Илишевском районе участник СВО, который стал главой сельского поселения. Многие ребята идут в фонд “Защитники Отечества” и работают координаторами».
Глава региона отметил, что многие бойцы после службы вернутся на прежние места работы, но часть захочет поменять «траекторию своей жизни», и здесь власть должна им помочь. В частности, для них будет организовано переобучение. Хабиров также подчеркнул, что видит участников СВО в управленческой системе Башкирии, в том числе в администрации Главы региона.
«Это, мне кажется, очень усилит нашу управленческую вертикаль и нашу управленческую команду. Помимо мужества и героизма, они получают уникальный жизненный опыт, становятся проницательнее, выдержаннее, непримиримее к чему-то, эти все качества будут полезны», — отметил он.
Во время видеосвязи руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по Башкортостану, депутат Государственного Собрания — Курултая республики Гульнур Кульсарина также сообщила, что в Уфе на базе фонда открыли филиал Военно-социального центра Министерства обороны России. Основная его задача — решение вопросов действующих военнослужащих.
— Я очень много общаюсь с бойцами. У некоторых из них возникают обоснованные претензии, — отметил Радий Хабиров. — Мы пока работаем с очень маленьким количеством людей, но уже возникают вопросы по поводу бюрократии. Нужно эффективнее налаживать взаимодействие региональной и муниципальной власти, фонда и Минобороны. Также есть обращения, связанные с военными госпиталями. Нам надо вместе подумать над этим всем, выходить с инициативами.
О рынке труда, зарплатах и инвестициях
Руководитель региона отметил, что в последние два года средняя зарплата в республике растёт — это связано с интенсивным развитием экономики, в том числе обрабатывающей промышленности.
— Средняя заработная плата по региону — порядка 66 тысяч рублей, она существенно выросла за последние несколько лет, — сказал Радий Хабиров. — Пока в рейтинге регионов России мы не на первых позициях — между 35−40 местами. Этому есть ряд макроэкономических объяснений, и нам есть куда стремиться. Но полагаю, что зарплаты у нас будут расти.
Глава Башкирии подчеркнул, что в регионе продолжится реализация инвестиционных проектов.
«По итогам 9 месяцев 2024 года мы показали 25%-й рост инвестиций в регион, это очень большой результат. Продолжим реализацию проектов, заложенных несколько лет назад. Сейчас пожинаем плоды заложенного в 2019—2020 годы. Всячески уговариваем людей инвестировать в Башкирию, ведь когда-то СВО завершится, санкции уйдут, ключевая ставка понизится. Ситуация будет меняться в положительную сторону, я в это искренне верю, основываясь на своем опыте. Работа по развитию городов и районов благодаря инвесторам продолжается, многие проекты сегодня согласовываем с “Башнефтью”».
О транспортной реформе, улице Пугачева и новых трамваях
— Это очень чувствительная тема, и она где-то несовершенна. Мы определённую часть этой работы выполнили, когда не было автобусов, троллейбусов. Можно купить 5 тысяч автобусов, 200 трамваев. Но если не наладить качество работы — это пойдёт в минус власти, в минус людям, которые это делают. Я до сих пор вспоминаю, как в сердцах сказал «Уфа вам не Техас», когда были ужасные машины. Мы эту часть решили, какие-то вещи сделали по карте «Алга». Нам предлагали переходить на брутто-контракты, приводили примеры Перми. Что это такое? Мы оплачиваем услуги перевозчика. Он должен зарабатывать определённое количество денег, а то, что не заработает — будет платить республика. Мы посчитали — нам бы пришлось субсидировать билеты для пассажиров, либо задирать тарифы. Поэтому мы не перешли на эту систему. Но работу продолжим, сейчас мы находимся в режиме осмысления, — рассказал Радий Хабиров о транспортной реформе.
Большинство вопросов, поступивших на Прямую линию, касались темы дорог. Жительница Уфы в социальных сетях спросила у руководителя региона о том, когда завершится реконструкция улицы Рабкоров на участке от Высотной до Кувыкина.
— Улицы Рабкоров и Высотную мы ремонтируем в комплексе. Мы даже как-то назвали этот участок «дорогой жизни», которая поможет локально решить транспортную ситуацию, — сказал Глава Башкортостана. — Сроки сдачи сдвинули на 2025 год, но у нас есть ясное и чёткое понимание, что в следующем году мы добьем обе эти улицы.
"Мы должны были сдать улицу Пугачёва до конца 2024 года. Есть ряд обстоятельств, которые не позволяют нам это сделать. Сроки запуска объекта мы перенесли вправо, на 2025 год. Конечно, приносим жителям извинения за такой дискомфорт. Когда мы перекрываем какие-то улицы для ремонта, то это неудобно для людей. Я всегда поручаю минтрансу региона, руководителям муниципалитетов объяснять жителям, с чем связан перенос сроков запуска объектов и когда запланирована их сдача.
На улице Пугачёва мы постепенно открываем для движения отдельные участки, как только появляется такая возможность. В декабре 2024 года сдадим ещё один отрезок дороги. В целом там есть комплекс проблем. Они связаны с деятельностью генерального подрядчика — компании «Башкиравтодор», судебными тяжбами по сносу ряда объектов недвижимости.
Поэтому прошу жителей микрорайона Кузнецовский затон ещё немного потерпеть, чтобы мы завершили этот проект и улучшили ситуацию на дорогах. Вообще, многолетняя работа по модернизации транспортной инфраструктуры позволила нам не забить Уфу пробками", — пояснил руководитель республики.
Один из вопросов жителей Уфы касался модернизации трамвайного парка в северной части города. Руководитель региона ответил, что наряду с обновлением автобусов и троллейбусов в столице республики приступили к замене старых трамваев на новую технику. При этом в городе необходим ремонт трамвайной сети.
— С 2025 года мы начнём приводить в порядок рельсы в старой части Уфы. Это первое, — сказал Радий Хабиров. — Я обратился к мэру Москвы Сергею Семёновичу Собянину. Они заменяют свои трамваи на новые. Соответственно, попросили передать нам неиспользуемую технику. Первые вагоны уже привезли в Башкортостан.
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что на начало декабря город получил 18 современных трамваев, четыре из которых уже вышли на столичные маршруты. А всего в планах — пополнить парк на 69 машин.
О новых ФАПах, сельских школах и клубах
Несколько вопросов, поступивших на Прямую линию, касались сферы здравоохранения. Так, жители села Рапатово Чекмагушевского района в режиме видеосвязи попросили построить новый ФАП. Руководитель региона поручил минздраву республики включить объект в план на следующий год.
— В Башкортостане к 2025 году будут построены 483 новых фельдшерско-акушерских пункта. По сути, мы возрождаем сельскую медицину. В перспективе на ближайшие пять лет планируется обновить ещё 400−500 медицинских пунктов за счёт федерального финансирования. Сейчас формируется программа, наш минздрав активно здесь работает.
Также через социальные сети поступило обращение о необходимости возведения врачебных амбулаторий в сёлах Чесноковка и Булгаково Уфимского района. Глава Башкортостана поддержал предложение и дал соответствующее поручение.
Во время прямой линии Главе региона задали вопрос по видеосвязи жители села Чураево Мишкинского района. Они поблагодарили руководство республики за новый школьный автобус и попросили провести капитальный ремонт в единственной в республике марийской гимназии имени Яныша Ялкайна, где обучаются дети из шести близлежащих деревень.
И. о. министра образования и науки Башкортостана Ильдар Мавлетбердин пояснил, что капитальный ремонт в гимназии планируют провести в 2026 году. Кроме того, учебные кабинеты оснастят новым оборудованием и учебным пособием.
Радий Хабиров дополнил, что в Мишкинском районе планируют также построить полилингвальную школу.
Жители села Староянзигитово Краснокамского района попросили Радия Хабирова с оборудованием сельского Дома культуры. В ближайшее время в СДК начнется капитальный ремонт, средства на который выделили из Фонда социальных целевых программ.
— Я недавно был в Краснокамском районе, посмотрел ряд объектов. Мне очень понравилось, как работает глава муниципалитета Алексей Александрович Горбачёв. Поэтому я с ним переговорю обязательно, — сказал Радий Хабиров.
Руководитель региона подчеркнул, что из бюджета республики ежегодно выделяются средства на покупку оборудования для учреждений культуры, и поручил администрации Главы проработать этот вопрос.
— Краснокамцам хочу сказать спасибо за то, что боретесь за свой ДК. Там, где есть Дом культуры, есть жизнь. А мы исходим из того, что село у нас живет.
Радий Хабиров также сообщил, что в селе Месягутово построят ледовый дворец и ФОК с бассейном. Руководитель региона назвал эти объекты приоритетными.
«Месягутово нужно заниматься в первую очередь, потому что ледовый дворец и бассейн мы делаем не только для Дуванского района, но и для северо-востока, для пяти районов. Поэтому на 2026 год включите его в республиканскую адресную программу», — поручил Хабиров управленческой команде.
О парке Лесоводов, завершении строительства мечети «Ар-Рахим» и реконструкции памятника Салавату Юлаеву
"Порой бывает, что застройщики проявляют интерес к застройке парковых зон — это выгодный бизнес, как говорится. Но что касается парка Лесоводов, у него высокая степень охраны со стороны федерального законодательства: это городские леса. Само по себе это уже серьёзный факт. Если мы видим, что чего-то не хватает для защиты, мы либо выходим с инициативой на федеральный уровень, либо защищаем своими республиканскими мерами. Считаю, что существующая правовая основа достаточна. Здесь есть преемственность власти, общественный контроль, позиция людей.
На мой взгляд, парк Лесоводов обрёл своё второе рождение. Сегодня там было огромное количество людей. Это прекрасное место, изюминка Уфы. Здесь можно хорошо отдохнуть и провести время", — сказал Глава региона о парке Лесоводов в Уфе.
Руководитель республики отметил, что в каждом парке есть своя изюминка.
"Я не хочу, чтобы у меня был один какой-то любимый парк — это остановит процесс. Я в поиске. В следующем году приступим к благоустройству парка имени Ленина. Мы всю зелень сохраним и приведем в порядок. Там подуставший парк, Сбербанк профинансирует наши фонтаны. За 1,5 года сделаем. Будет большая детская интерактивная площадка и много чего хорошего будет.
Глава региона высказал свою позицию по завершению строительства мечети «Ар-Рахим».
— Мы провели экспертизу здания. Фундамент, стены, купол в хорошем состоянии, кровлю в некоторых местах, где стоят минареты, нужно менять. Сейчас занимаемся проектно-сметной документацией. Думаю, в этом году минареты мы завершим. Сейчас начинаем проектировать облицовку фасада, планируем бóльшую её часть сделать в первой половине 2025 года. Параллельно будем заниматься коммуникациями. Есть ряд сложных, но решаемых вопросов. Сначала завершим внешний контур, в следующую зиму войдём с отоплением и уже начнём работы внутри.
Важно, что мы начали эту работу, мы понимаем, что делать, и у нас есть команда, которая этим занимается. Айнур-хазрат Биргалин, председатель Духовного управления мусульман Башкортостана, живёт этим вопросом — и это правильно. У нас есть понимание финансирования. Речь здесь идёт о нескольких миллиардах рублей. Это большие деньги. Думаю, за три года доведём готовность объекта до 80 процентов, а в течение четырёх лет постараемся эту работу завершить.
Еще один религиозный объект в столице Башкортостана из числа долгостроев — Воскресенский собор. Вопрос о его судьбе также прозвучал в ходе Прямой линии.
Радий Хабиров сообщил, что завершить строительство православного храма поможет благотворительный фонд «Воскресенский собор». Его учредителем стал вице-президент компании «Роснефть» Геннадий Букаев.
— Во время визита на форум «Россия — спортивная держава» Президент России Владимир Путин вышел пообщаться с нашими жителями. Они говорили ему очень тёплые слова. И вдруг кто-то сказал: «Владимир Владимирович, надо храм восстановить», — рассказал Глава региона. — Все культовые учреждения строятся на внебюджетные деньги. Геннадий Иванович Букаев вызвался быть локомотивом этого проекта. Но у него была просьба, чтобы республика тоже участвовала в восстановлении. Он предложил, чтобы моя супруга вошла в состав учредителей фонда.
Радий Хабиров, сообщил, что работы в храме начнутся с обследования — важно понять его техническое состояние.
Глава Башкортостана отметил, что проект реставрации памятника Салавату Юлаеву получил положительное заключение государственной экспертизы. Предстоит значительная работа, включающая замену отдельных элементов скульптуры. По оценкам экспертов, реставрационные работы продлятся полтора года.
— Состояние памятника очень тревожит, поскольку коррозия повредила значительную его часть, особенно задние ноги коня, испытывающие основную нагрузку, и внутреннюю структуру. Возникли вопросы относительно постамента, — подчеркнул Радий Хабиров. — В 2025 году из бюджета республики выделят деньги, чтобы начать реконструкцию, и работам дадут старт. Реставрация займёт около полутора лет. Памятник демонтируют, каркас укрепят, а повреждённые участки заменят. Люди будут регулярно получать информацию о ходе работ.
О школьном питании и училище олимпийского резерва
Основатель Международного института здоровья Регина Доктор задала вопрос о том, как будет развиваться сфера школьного питания, и предложила внедрить в республиканские общеобразовательные учреждения благотворительный образовательный проект, посвящённый этой теме.
— Школьное питание — это здоровье нации, и это крайне важно. Мы серьёзно этим занялись — горячее питание, хорошее качество продуктов. Но сталкиваемся с тем, что дети иногда не едят в школах. Знаете почему? Дети привыкли к жареной картошке и другим не вполне полезным блюдам, а в столовых мы не можем давать им такую еду, потому, что в школьных столовых всё сбалансировано, соблюдаются ГОСТы и медицинские стандарты.
Если вы готовы предложить благотворительный образовательный проект, мы обязательно рассмотрим его и внедрим. Но, конечно, пропустим через Роспотребнадзор и Минздрав, чтобы всё соответствовало нормам. Важно, чтобы такие инициативы в школе реализовывали грамотно. Возможно, проведём по субботам обучающие занятия или найдём другие подходы.
Я рад вашему предложению, потому что оно даёт возможность двигаться вперёд. Когда я начинал работать, система школьного питания в Башкортостане была в запущенном состоянии — детей кормили непонятно чем, условия были вопиющими. Мы это исправили, создали систему, которая сейчас считается одной из лучших в России. Жалоб почти нет, но всегда хочется двигаться дальше, делать лучше.
Глава Башкортостана поручил и. о. министра образования и науки республики Ильдару Мавлетбердину взять вопрос внедрения обучению принципам правильного питания в школах на контроль.
Радий Хабиров отметил, что в республике планируется создание училища олимпийского резерва, и этот проект уже находится в проработке.
"Когда к нам приезжал Глава государства, я обратился к нему с этой инициативой, и она получила поддержку. Поручение по училищу передали заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко, и сейчас задача — доработать проект с правительством.
Кроме того, мы обратились с просьбой о строительстве ещё трёх важных объектов — легкоатлетического крытого манежа, Центра прогресса бокса и Академии большого тенниса. Это масштабные проекты, которые требуют времени и усилий, но я уверен, что мы справимся.
Также не забываем и о районах, например, в Учалах. Там нет физкультурно-оздоровительного комплекса, и мы планируем включить строительство ФОКа в федеральную программу на 2026 год", — сказал Глава региона.
О личном
Радий Хабиров в ходе прямой линии с Главой Башкирии рассказал о необычном подарке от жены. По его словам, большим сюрпризом для него стало, когда супруга сыграла для него на курае.
Прокомментировать видео с игрой супруги Главы республики на курае, которое наделало много шуму в интернете, попросил главред агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов. Он спросил, как к этому отнеслись дети.
— Вы лучше спросите, как я к этому отнесся! — улыбнулся Радий Хабиров. — Для меня это был сюрприз, это был подарок супруги моей. Я не ожидал — она все время куда-то убегала, и потом приходит и начала играть на курае.
— Я был по-хорошему потрясен! — признался Радий Хабиров. — Оказывается, она ходила брала уроки, сказала, что очень сложно, тяжело извлекать звуки. Достаточно долго она занималась. Я ей очень благодарен, конечно.
Глава региона отметил, что его супругу обучала Земфира Рашитова из популярной этно-группы «Хазина».
Глава Башкирии ответил и на вопрос, берёт ли он сыновей на работу, часто ли они видят отца в связи с его плотным графиком.
«Да, беру, — сказал Радий Хабиров. — Чтобы их иногда видеть, прошу привести сыновей ко мне на работу. Они ходят по кабинету, чай с ними попью, поговорю. Уходит 10−15 минут времени, им этого достаточно. Я это делаю не для того, чтобы они видели, что я Глава республики, а для того, что я есть у них».
Завершая эфир, Глава Башкирии поблагодарил жителей республики за активное участие в Прямой линии.
«Вопросов становится больше, а это значит, что люди ещё не разуверились в чиновничьей бюрократии. Это главная мысль, с которой я выхожу из этого эфира. Мы с коллегами просмотрим все вопросы и передадим их на исполнение. Уже на следующем оперативном совещании главы муниципалитетов получат задания и поручения».