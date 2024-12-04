65 честных ответов на 65 непростых вопросов: Радий Хабиров провел прямую линию

«Приезд Президента в республику — это всегда большая ответственность и большие задачи. Крайняя поездка главы государства в нашу республику была связана с работой форума “Россия — спортивная держава”. У нас было много времени для общения, пока ехали в машине. Я рассказал, как обстоят дела в Башкортостане, чем мы занимаемся, куда движемся. Это был спокойный разговор. Доложил, что республика стоит на рельсах поддержки СВО. Рассказал о наших подразделениях. Владимир Владимирович хорошо знает географию того, что там происходит. Конечно, была просьба, что надо всеми силами поддерживать ребят. Также неплохая история была по экономическому развитию. Всегда с гордостью говорю, что наша республика — опорный регион Российской Федерации. Это проявляется в работающей экономике и хороших достижениях в поддержку нашего Президента. Получил ряд замечаний касательно сельского хозяйства. Прошлый год мы закончили непросто. А в этом году наши поля из-за дождей превратились в болота. Сейчас мы выравниваем показатели, хотелось бы двигаться вперёд. Договорились выполнять и задачу по обеспечению кадрами скорой медицинской помощи. В общем, очень внимательный в общении человек. Хочу сказать, что Президент страны всегда с глубочайшим уважением относится к республике и её жителям», — рассказал Радий Хабиров.