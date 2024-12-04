WSJ: Десантис может стать кандидатом на пост главы Пентагона вместо Хегсета

По их сведениям, Десантис был в списках кандидатов на должность министра обороны, ранее представленных Трампу его переходной командой, однако республиканец остановил свой выбор на Хегсете. Поскольку Сенат Конгресса США может не одобрить эту кандидатуру в том числе из-за выдвинутых в прошлом в адрес Хегсета обвинений в сексуальных домогательствах, Трамп начал искать ему замену. Следующие 48 часов, вероятно, станут решающими для Хегсета, полагают собеседники издания. Как отмечается, Десантиса уже уведомили о возможном выдвижении на пост главы Пентагона.
Десантис был соперником Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В конце января он объявил о выходе из гонки и поддержал бывшего конкурента.
Ранее телекомпания NBC сообщила, что как минимум шесть сенаторов-республиканцев «скептически» относятся к выдвижению Хегсета в министры обороны. В том случае, если все сенаторы-демократы не поддержат Хегсета, небольшое численное преимущество республиканцев в верхней палате Конгресса все равно может позволить ему выиграть, но лишь в том случае, если против него проголосуют не более трех республиканцев, указала телекомпания.