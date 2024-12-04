WSJ: Десантис может стать кандидатом на пост главы Пентагона вместо Хегсета

Ранее телекомпания NBC сообщила, что как минимум шесть сенаторов-республиканцев «скептически» относятся к выдвижению Хегсета в министры обороны. В том случае, если все сенаторы-демократы не поддержат Хегсета, небольшое численное преимущество республиканцев в верхней палате Конгресса все равно может позволить ему выиграть, но лишь в том случае, если против него проголосуют не более трех республиканцев, указала телекомпания.