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Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о своем распорядке дня

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев, который уже более полугода занимает пост мэра, поделился своим распорядком дня и настроением на руководящей должности. В интервью телеканалу ОТС он рассказал о своей работе и ежедневных привычках.

Источник: Сиб.фм

«Настроение позитивное. Впереди много интересных проектов, которые предстоит реализовать», — отметил Кудрявцев.

По словам мэра, его день начинается рано.

«Встаю в 5:15, в 5:30 я уже на пробежке. Стараюсь делать это каждый день. В среднем пробегаю пять километров, иногда больше, если позволяет время», — рассказал он.

С восьми утра Кудрявцев уже на рабочем месте. Первый вопрос в его повестке — встреча с руководителем единой дежурной диспетчерской службы, где обсуждаются ключевые события последних суток.

«Рабочий день в среднем длится 12 часов. Так же, как у большинства членов моей команды. Многие процессы приходится пересматривать, поэтому график достаточно напряженный. В начале девятого возвращаюсь домой», — поделился мэр.

Кудрявцев добавил, что перед командой города стоит множество задач, которые требуют постоянного внимания и активной работы.

Ранее в эксклюзивном интервью Сиб.фм мэр Кудрявцев рассказывал, что с утра делает около восьми кругов вокруг Центрального парка.