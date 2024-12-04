Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о своем распорядке дня

«Настроение позитивное. Впереди много интересных проектов, которые предстоит реализовать», — отметил Кудрявцев.
По словам мэра, его день начинается рано.
«Встаю в 5:15, в 5:30 я уже на пробежке. Стараюсь делать это каждый день. В среднем пробегаю пять километров, иногда больше, если позволяет время», — рассказал он.
С восьми утра Кудрявцев уже на рабочем месте. Первый вопрос в его повестке — встреча с руководителем единой дежурной диспетчерской службы, где обсуждаются ключевые события последних суток.
«Рабочий день в среднем длится 12 часов. Так же, как у большинства членов моей команды. Многие процессы приходится пересматривать, поэтому график достаточно напряженный. В начале девятого возвращаюсь домой», — поделился мэр.
Кудрявцев добавил, что перед командой города стоит множество задач, которые требуют постоянного внимания и активной работы.
Ранее в эксклюзивном интервью Сиб.фм мэр Кудрявцев рассказывал, что с утра делает около восьми кругов вокруг Центрального парка.