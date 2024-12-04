Захарова показала фото с интервью Лаврова Карлсону

«Наберитесь терпения», — написала она.
4 декабря Карлсон сообщил в X (бывший Twitter), что приехал в Москву и взял интервью у Лаврова, которое он назвал «захватывающим» и пообещал, что оно выйдет «очень скоро».
В видеообращении, записанном на фоне Кремля, Карлсон заявил о близости современного мира к ядерной войне, в том числе из-за решения нынешней администрации США снять ограничения для Украины в применении дальнобойного оружия для ударов по России.
При этом, по словам Карлсона, у американцев нет возможности узнать российскую позицию по вопросу из-за разрушенной связи между Вашингтоном и Москвой. Так он объяснил причину визита.
Такер Карлсон — американский телеведущий и интервьюер, который придерживается консервативных взглядов и известен своей поддержкой Республиканской партии. Зимой 2024 года Карлсон тоже приезжал в Москву. Тогда он взял интервью у российского президента Владимира Путина.