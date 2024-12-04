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Захарова показала фото с интервью Лаврова Карлсону

Представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала кадры с интервью главы ведомства Сергея Лаврова американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Источник: телеграм-канал Марии Захаровой

«Наберитесь терпения», — написала она.

4 декабря Карлсон сообщил в X (бывший Twitter), что приехал в Москву и взял интервью у Лаврова, которое он назвал «захватывающим» и пообещал, что оно выйдет «очень скоро».

В видеообращении, записанном на фоне Кремля, Карлсон заявил о близости современного мира к ядерной войне, в том числе из-за решения нынешней администрации США снять ограничения для Украины в применении дальнобойного оружия для ударов по России.

При этом, по словам Карлсона, у американцев нет возможности узнать российскую позицию по вопросу из-за разрушенной связи между Вашингтоном и Москвой. Так он объяснил причину визита.

Такер Карлсон — американский телеведущий и интервьюер, который придерживается консервативных взглядов и известен своей поддержкой Республиканской партии. Зимой 2024 года Карлсон тоже приезжал в Москву. Тогда он взял интервью у российского президента Владимира Путина.

Захарова Мария
Лавров Сергей