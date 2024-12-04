МИД просит белорусов не принимать участия в массовых мероприятиях в Южной Корее

Министерство иностранных дел просит белорусов не принимать участия в массовых мероприятиях в Южной Корее. Подробности рассказали в посольстве Беларуси в Южной Корее, передает БелТА.
В сообщении сказано, что по причине объявления чрезвычайного военного положения в Корее 3 декабря 2024 года, МИД обратился к гражданам Беларуси, находимся в указанной стране и призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, а также требования местных властей.
Дипломаты просят белорусов воздержаться от участия в каких-либо массовых мероприятиях. Уточняется, что посольство Беларуси в Корее следит за ситуацией. МИД рекомендует в случае попадания в экстренные обстоятельства звонить по указанному телефону посольства: +82−10−9912−1796.
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