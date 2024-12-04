МИД просит белорусов не принимать участия в массовых мероприятиях в Южной Корее

В сообщении сказано, что по причине объявления чрезвычайного военного положения в Корее 3 декабря 2024 года, МИД обратился к гражданам Беларуси, находимся в указанной стране и призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, а также требования местных властей.