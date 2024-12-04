В Хабаровском крае назначен новый прокурор

У Хабаровского края теперь новый прокурор. Виталий Степанов был назначен на эту должность указом президента страны Владимира Владимировича Путина в самом конце ноября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Предыдущий руководитель надзорного органа региона Николай Рябов перешёл на должность начальника управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.
Виталию Степанову 46 лет. После окончания Сибирского юридического института МВД России в августе 1999 года он поступил на службу в органы внутренних дел, где работал следователем. В феврале 2000 года перешёл на службу в прокуратуру Красноярского края.
В дальнейшем занимал различные должности в органах прокуратуры Красноярского края. В феврале 2008 года был назначен на должность Канского межрайонного прокурора.
С апреля 2014 года возглавлял прокуратуру города Феодосии Республики Крым.
С марта 2017 года по сентябрь 2019 года занимал должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Крым.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26 сентября 2019 года был назначен на должность заместителя прокурора Красноярского края.
С октября 2021 года по ноябрь 2024 года занимал должность первого заместителя прокурора Красноярского края.
За высокие профессиональные качества неоднократно поощрялся. В декабре 2009 года была объявлена благодарность Генерального прокурора Российской Федерации, в декабре 2013 года награждён знаком отличия «За верность закону» III степени, в декабре 2016 года — знаком отличия «За верность закону» II степени, в декабре 2018 года — нагрудным знаком «За безупречную службу», в ноябре 2021 года награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации».