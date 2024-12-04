Лукашенко подписал указ о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

В сообщении сказано, что глава государства подписанием указа одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола, касающийся внесения изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Речь идет про часть, которая затрагивает особого механизма в момент проведения расследований, при принятии решений о применении или же неприменении специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных мер.