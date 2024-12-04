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Лукашенко подписал указ о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

Лукашенко принял решение одобрить проект протокола о внесении изменении в Договор о ЕАЭС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 декабря, во вторник, подписал указ № 451 о внесении изменений в Договор о ЕЭАС. Об этом информирует пресс-служба президента.

В сообщении сказано, что глава государства подписанием указа одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола, касающийся внесения изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Речь идет про часть, которая затрагивает особого механизма в момент проведения расследований, при принятии решений о применении или же неприменении специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных мер.

В пресс-службе обратили внимание на то, что на проведение указанных переговоров по проекту Протокола было уполномочено Министерство иностранных дел Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко принял указ о реагировании должностных лиц на критику в госСМИ.

Тем временем глава государства указал на колоссальную недоработку правительства Беларуси.