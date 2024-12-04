Глава Прикамья провел первое заседание рабочей группы по конкуренции в экономике в рамках комиссии Госсовета РФ

Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров сообщил о значительных изменениях в сфере государственных и муниципальных закупок благодаря проведенной реформе. За последние годы были интегрированы 12 конкурентных способов закупок, сокращены сроки проведения процедур и число жалоб вдвое. Алексей Лавров отметил, что все задачи по развитию системы госзакупок в рамках Концепции повышения эффективности бюджетных расходов на 2019−2024 годы были выполнены. Он также поделился планами и тенденциями дальнейшего развития отрасли, включая подготовку единого подзаконного акта для регулирования национального режима в сфере закупок. Этот документ направлен на поддержку отечественных производителей и стимулирование закупок российских товаров, работ и услуг. Алексей Лавров уточнил, что меры по импортозамещению будут впервые внедрены в рамках закона № 223-ФЗ, но только в случаях, не противоречащих обязательствам России в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Это касается закупок для обеспечения национальной безопасности, гособоронзаказа, атомной энергетики и космической деятельности, а также некоммерческих целей.