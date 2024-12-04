Глава Прикамья провел первое заседание рабочей группы по конкуренции в экономике в рамках комиссии Госсовета РФ

Господин Махонин подчеркнул важность развития конкуренции для создания здоровой экономики. «Главным инструментом формирования новой модели роста в России станет национальный проект “Эффективная и конкурентная экономика”. В него предлагается включить федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. В том числе нацпроект будет содержать федеральный проект “Развитие конкуренции”», — подчеркнул глава Прикамья.
Статс-секретарь ФАС России Сергей Пузыревский сообщил о работе над проектом «Развитие конкуренции». Основные задачи включают повышение конкурентоспособности товарных рынков и улучшение условий для их функционирования, а также совершенствование национальных цифровых индикаторов. Директор департамента конкуренции Минэкономразвития РФ Ирина Петрунина отметила, что проект включает мероприятия на федеральном и региональном уровнях. Она добавила, что министерство активно сотрудничает с ФАС для структурирования процессов и обновления Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Новый стандарт начнет действовать с 2026 года. Ирина Петрунина подчеркнула, что регионы могут завершить реализацию «дорожных карт» по Национальному плану развития конкуренции и подготовиться к новому формату стандарта.
Дмитрий Махонин напомнил, что одной из важных целей Федерального проекта «Развитие конкуренции» является дальнейшая модернизация и унификация законодательства о государственных закупках. «Инструмент государственных закупок, на мой взгляд, должен рассматриваться как один из основных источников, направленных на поддержание конкурентной среды. Ведь, по сути, через механизм государственного заказа осуществляются государственные инвестиции в экономику, которые, в свою очередь, должны поддерживать конкурентную среду. В условиях жесткой денежно-кредитной политики этот инструмент особенно приобретает характер одного из основных способов привлечения государственных инвестиций», — подчеркнул глава региона, отметив, что сегодня этот инструмент не в полной мере работает на достижение указанной цели.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров сообщил о значительных изменениях в сфере государственных и муниципальных закупок благодаря проведенной реформе. За последние годы были интегрированы 12 конкурентных способов закупок, сокращены сроки проведения процедур и число жалоб вдвое. Алексей Лавров отметил, что все задачи по развитию системы госзакупок в рамках Концепции повышения эффективности бюджетных расходов на 2019−2024 годы были выполнены. Он также поделился планами и тенденциями дальнейшего развития отрасли, включая подготовку единого подзаконного акта для регулирования национального режима в сфере закупок. Этот документ направлен на поддержку отечественных производителей и стимулирование закупок российских товаров, работ и услуг. Алексей Лавров уточнил, что меры по импортозамещению будут впервые внедрены в рамках закона № 223-ФЗ, но только в случаях, не противоречащих обязательствам России в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Это касается закупок для обеспечения национальной безопасности, гособоронзаказа, атомной энергетики и космической деятельности, а также некоммерческих целей.
Подводя итоги первого заседания рабочей группы, Дмитрий Махонин предложил ее участникам ознакомиться с проектом нового Стандарта развития конкуренции, над которыми сегодня продолжают работать Минэк РФ и ФАС России, а также внести в проект свои предложения. Заседания рабочей группы планируется проводить раз в квартал.