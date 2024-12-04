Лукашенко и Путин обсудят документы о безопасности Союзного государства

По его словам, знаковым вопросом на ВГС станет проект концепции безопасности Союзного государства.
«Она (концепция — Sputnik) призвана учесть изменившиеся внешние условия, когда мир переходит к полицентричному мироустройству», — пояснил замминистра, его слова приводит агентство РИА Новости.
Как рассказал Назарук, документ раскрывает темы государственной, общественной и экономической безопасности, говорит об обеспечении стабильности в развитии экономик двух государств.
Замглавы дипломатического ведомства также уточнил, что в концепции безопасности СГ прописаны общие направления обеспечения безопасности, а реализация положений определяется документами другого порядка.
Поддержка в сфере экономики
Замминистра также подчеркнул, что в экономической сфере Минск и Москва поддерживают друг друга, а реализация союзных программ вышла на новый уровень. По его словам, развиваются программы по импортозамещению, и на это Россия выделяет серьезные финансовые ресурсы.
По мнению Назарука, это позволяет обеим странам обеспечивать экономическую безопасность на должном уровне.
Гарантии взаимной безопасности
Помимо этого, на обсуждение будет вынесен проект договора о гарантиях взаимной безопасности между Беларусью и РФ.
«С учетом СВО, текущего противостояния в мире в новом договоре предусмотрен более широкий спектр взаимных гарантий — от экономических до военных. Договор основан на принципах взаимности», — сообщил дипломат.