Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко и Путин обсудят документы о безопасности Союзного государства

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Лидеры Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят 6 декабря в белорусской столице на заседании Высшего госсовета Союзного государства проекты документов в сфере безопасности СГ с широким спектром гарантий, сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук.

Источник: Sputnik.by

По его словам, знаковым вопросом на ВГС станет проект концепции безопасности Союзного государства.

«Она (концепция — Sputnik) призвана учесть изменившиеся внешние условия, когда мир переходит к полицентричному мироустройству», — пояснил замминистра, его слова приводит агентство РИА Новости.

Как рассказал Назарук, документ раскрывает темы государственной, общественной и экономической безопасности, говорит об обеспечении стабильности в развитии экономик двух государств.

Замглавы дипломатического ведомства также уточнил, что в концепции безопасности СГ прописаны общие направления обеспечения безопасности, а реализация положений определяется документами другого порядка.

Поддержка в сфере экономики

Замминистра также подчеркнул, что в экономической сфере Минск и Москва поддерживают друг друга, а реализация союзных программ вышла на новый уровень. По его словам, развиваются программы по импортозамещению, и на это Россия выделяет серьезные финансовые ресурсы.

По мнению Назарука, это позволяет обеим странам обеспечивать экономическую безопасность на должном уровне.

Гарантии взаимной безопасности

Помимо этого, на обсуждение будет вынесен проект договора о гарантиях взаимной безопасности между Беларусью и РФ.

«С учетом СВО, текущего противостояния в мире в новом договоре предусмотрен более широкий спектр взаимных гарантий — от экономических до военных. Договор основан на принципах взаимности», — сообщил дипломат.

Лукашенко Александр
Путин Владимир