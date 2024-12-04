Лукашенко и Путин обсудят документы о безопасности Союзного государства

Замминистра также подчеркнул, что в экономической сфере Минск и Москва поддерживают друг друга, а реализация союзных программ вышла на новый уровень. По его словам, развиваются программы по импортозамещению, и на это Россия выделяет серьезные финансовые ресурсы.