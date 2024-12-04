Губернатор Хоценко провел встречу с главой Омского района Долматовым

«Рассказал о ходе капитального ремонта Богословской школы, которая уже совсем скоро откроет свои двери школьникам. Кроме того, в районе реализуем три крупных инфраструктурных проекта, которые позволят обеспечить несколько тысяч жителей чистой водой», — сообщил Геннадий Долматов в своем телеграм-канале.