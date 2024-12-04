Губернатор Хоценко провел встречу с главой Омского района Долматовым

Обсуждались вопросы развития территорий, включая ремонт объектов социальной сферы, реализацию инфраструктурных проектов и благоустройство общественных пространств.
Как уточнили в пресс-службе областного правительства, руководитель Омского района Геннадий Долматов, в частности, сообщил губернатору о ходе ремонта школ на территории муниципалитета. Сейчас на стадии завершения находится капитальный ремонт Богословской школы.
«Рассказал о ходе капитального ремонта Богословской школы, которая уже совсем скоро откроет свои двери школьникам. Кроме того, в районе реализуем три крупных инфраструктурных проекта, которые позволят обеспечить несколько тысяч жителей чистой водой», — сообщил Геннадий Долматов в своем телеграм-канале.
Добавим, что встречи с главами районов Омской области губернатор Виталий Хоценко проводит еженедельно.