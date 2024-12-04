Лукашенко обратился к ЦИК Беларуси, назвав его инструментом демократии

Президент добавил, что неукоснительной соблюдение законности в деятельность ЦИК Беларуси оказывает содействие по обеспечению политической стабильности, а также сохранению гражданского согласия и мира. Он высказал слова уверенности в том, что присущие сотрудникам Центральной избирательной комиссии твердость убеждений, преданность Беларуси, высокие профессиональные, личностные качества являются залогом новых свершений на благо Отечества.