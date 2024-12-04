Лукашенко обратился к ЦИК Беларуси, назвав его инструментом демократии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 декабря поздравил сотрудников Центральной избирательной комиссии с 35-летием с момента образования и назвал ЦИК Беларуси инструментом демократии. Об этом сообщили в пресс-службе президента, пишет БелТА.
Глава государства в поздравлении отметил, что со дня своего образования ЦИК активно включился в работу, связанную с формированием институтов народовластия независимого белорусского государства, с совершенствованием национального законодательства, а также по правовому просвещению граждан.
Лукашенко подчеркнул, что, во многом благодаря усилиям Центральной избирательной комиссии, выборы в Беларуси стали инструментом подлинной демократии, главной формой проявления суверенитета белорусов, отражением его политической воли.
Президент добавил, что неукоснительной соблюдение законности в деятельность ЦИК Беларуси оказывает содействие по обеспечению политической стабильности, а также сохранению гражданского согласия и мира. Он высказал слова уверенности в том, что присущие сотрудникам Центральной избирательной комиссии твердость убеждений, преданность Беларуси, высокие профессиональные, личностные качества являются залогом новых свершений на благо Отечества.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в Договор о ЕАЭС.
Кроме того, Лукашенко принял указ о реагировании должностных лиц на критику в госСМИ.
Тем временем глава государства указал на колоссальную недоработку правительства Беларуси.