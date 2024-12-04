МИД: подходы к ядерному оружию изменены на фоне новых технологий вооружений

Ранее замминистра заявил, что 6 декабря в белорусской столице на заседании Высшего госсовета Союзного государства планируется рассмотреть проекты двух документов — концепции безопасности СГ и договора о гарантиях безопасности между Беларусью и РФ.
«Решение о размещении на территории Беларуси (российского — Sputnik) тактического ядерного оружия — факт, поэтому в новом документе это с правовой точки зрения является закрепленной мерой».
Таким образом, степень взаимной безопасности наших государств повышается, а подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке.
Заместитель главы внешнеполитического ведомства пояснил, что Минск и Москва видят использование новых технологий в сфере вооружения и вооружений, которые основаны на новых физических принципах.
«Это не могло не повлиять на корректировку», — подчеркнул Назарук в интервью агентству РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что концепция безопасности СГ и межгосударственный договор о гарантиях безопасности могут быть подписаны на ВГС Союзного государства.
Его белорусский коллега Максим Рыженков также сообщал, что главные документы, которые планируется рассмотреть на заседании госсовета, будут касаться безопасности. В них также будет прописано использование ядерного оружия в качестве гарантии суверенитета и целостности Беларуси и России.