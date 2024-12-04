МИД: подходы к ядерному оружию изменены на фоне новых технологий вооружений

Его белорусский коллега Максим Рыженков также сообщал, что главные документы, которые планируется рассмотреть на заседании госсовета, будут касаться безопасности. В них также будет прописано использование ядерного оружия в качестве гарантии суверенитета и целостности Беларуси и России.