Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: подходы к ядерному оружию изменены на фоне новых технологий вооружений

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Беларусь и Россия пересмотрели свои подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений с новейшими технологиями, сообщил заместитель главы белорусского МИД Игорь Назарук.

Источник: Sputnik.by

Ранее замминистра заявил, что 6 декабря в белорусской столице на заседании Высшего госсовета Союзного государства планируется рассмотреть проекты двух документов — концепции безопасности СГ и договора о гарантиях безопасности между Беларусью и РФ.

«Решение о размещении на территории Беларуси (российского — Sputnik) тактического ядерного оружия — факт, поэтому в новом документе это с правовой точки зрения является закрепленной мерой».

отметил Назарук.

Таким образом, степень взаимной безопасности наших государств повышается, а подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства пояснил, что Минск и Москва видят использование новых технологий в сфере вооружения и вооружений, которые основаны на новых физических принципах.

«Это не могло не повлиять на корректировку», — подчеркнул Назарук в интервью агентству РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что концепция безопасности СГ и межгосударственный договор о гарантиях безопасности могут быть подписаны на ВГС Союзного государства.

Его белорусский коллега Максим Рыженков также сообщал, что главные документы, которые планируется рассмотреть на заседании госсовета, будут касаться безопасности. В них также будет прописано использование ядерного оружия в качестве гарантии суверенитета и целостности Беларуси и России.