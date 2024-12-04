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В учебных центрах ВВО стартовали сборы с командирами рот

В учебных центрах Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском и Хабаровском краях, стартовали сборы с командирами учебных рот (батарей), сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие офицеры мотострелковых и танковых подразделений.

За несколько дней офицерский состав сдаст зачеты по основным предметам боевой подготовки, в частности, по стрельбе, вождению боевой техники, тактике, инженерной подготовке.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, каждый командир подразделения на практических занятиях по вождению и стрельбе из вооружения БМП-2 и танков будет выступать в роли механика-водителя, наводчика-оператора и командира боевой машины поочередно.

Также офицеры ознакомятся с нововведениями в программе боевой подготовки, которые они применят при обучении подчиненного личного состава.