В учебных центрах ВВО стартовали сборы с командирами рот

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие офицеры мотострелковых и танковых подразделений.
За несколько дней офицерский состав сдаст зачеты по основным предметам боевой подготовки, в частности, по стрельбе, вождению боевой техники, тактике, инженерной подготовке.
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, каждый командир подразделения на практических занятиях по вождению и стрельбе из вооружения БМП-2 и танков будет выступать в роли механика-водителя, наводчика-оператора и командира боевой машины поочередно.
Также офицеры ознакомятся с нововведениями в программе боевой подготовки, которые они применят при обучении подчиненного личного состава.