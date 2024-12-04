Вячеслав Федорищев провел заседание президиума комиссии Госсовета по промышленности

В повестку сегодняшнего заседания также был вынесен ряд предложений, в том числе по доработке новых нацпроектов технологического лидерства. Участники рассмотрели несколько предложений от металлургической и химической отраслей, меры содействия развитию ломозаготовительной отрасли как фактор обеспечения сырьевой безопасности страны, а также потенциал сферы социального питания как точку роста промышленного производства. Данная тема находится на стыке направлений по укреплению здоровья и повышению благополучия граждан, а также развитию производства промышленного оборудования для обеспечения продовольственной безопасности страны.