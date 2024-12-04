Над шестью регионами РФ уничтожили 24 украинских БПЛА. Военная операция, день 1015-й

08:58 Генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву отложить любые мирные переговоры с Россией, отметив, что Запад сначала должен отправить ВСУ оружие в целях усиления переговорных позиций Украины, пишет газета The New York Times.

08:44.

08:31 Суд заочно арестовал гражданина Германии, незаконно снимавшего репортаж в Курской области — ТАСС.

08:28 ⚡️В Минобороны добавили, что с 05:30 до 07:40 средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью, два над Курской, один над Брянской, один над Рязанской и один над Калужской.

08:26 ❗️Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что сейчас основания для российско-украинских переговоров отсутствуют.

08:18 Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в районе Таганрога уничтожили 12 беспилотников:

«Пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается».

08:13 Местная администрация сообщила, что в Сумской области Украины повреждена инфраструктура после ночных взрывов.

08:07 ⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника: шесть над Ростовской областью, пять над Брянской, четыре над Белгородской, три над Рязанской, один над Астраханской и пять над Краснодарским краем.

08:03.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1015-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.