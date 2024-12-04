Оппозиция Южной Кореи увидела в военном положении риск конфликта с КНДР

В отставку после этих событий ушла часть президентской администрации. По данным Yonhap, ее представители и руководство партии власти начали совещание в связи с последними событиями. Одной из тем будет перспектива отставки всего правительства, это уже обсуждалось на встрече премьера с членами Госсовета.