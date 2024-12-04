Оппозиция Южной Кореи увидела в военном положении риск конфликта с КНДР

Ситуация с введением и отменой военного положения в Республике Корея может «спровоцировать» КНДР и привести к вооруженным столкновениям на Корейском полуострове, заявил председатель оппозиционной южнокорейской демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён.
По мнению оппозиционера, глава государства потерпел неудачу с объявлением военного положения и попытается осуществить это вновь.
«Достаточно высока опасность, что [это] спровоцирует Северную Корею, дестабилизирует ситуацию на линии прекращения огня и в конечном счете приведет к вооруженным столкновениям», — сказал политик.
Партия «Тобуро» одержала победу на выборах в парламент в апреле, обогнав правящую «Силу народа», от которой избирался президент Юн Сок Ёль в 2022 году. Однако не преодолела рубеж в две трети мандатов, что позволило бы ей в том числе осуществить импичмент президента.
Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении военного положения, объяснив свое решение в том числе попытками парламента объявить импичмент 22 правительственным чиновникам с момента инаугурации нового правительства в июне. Военное положение в Южной Корее в предыдущий раз вводили 44 года назад.
Генерал Пак Ан Су, которого президент назначил командовать военным положением, объявил о приостановке работы парламента и политических партий, а также о введении контроля над всеми СМИ в стране. Тем не менее парламент проголосовал за снятие военного положения спустя примерно 150 минут с момента введения.
Военные блокировали здание нацсобрания (однопалатный парламент), около него произошли столкновения. Лидер правящей партии Хан Дон Хун назвал действия военных, выполнявших приказ президента о военном положении, незаконными.
Спустя примерно шесть часов Юн Сок Ёль заявил, что отменит военное положение по просьбе нацсобрания. При этом он призвал «прекратить повторяющиеся процедуры импичмента, законодательную и бюджетную деятельность, которые парализуют функционирование страны». Депутаты проголосовали за снятие военного положения еще раз. Военные вернулись в места постоянной дислокации.
Демпартия «Тобуро» назвала действия Юн Сок Ёля нарушением Конституции, «актом мятежа» и причиной для импичмента главы государства. Она призвала президента к добровольной отставке, пригрозив в противном случае запустить процедуру импичмента.
В отставку после этих событий ушла часть президентской администрации. По данным Yonhap, ее представители и руководство партии власти начали совещание в связи с последними событиями. Одной из тем будет перспектива отставки всего правительства, это уже обсуждалось на встрече премьера с членами Госсовета.