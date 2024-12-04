МИД: Беларусь и Россия пересмотрели подходы к применению ядерного оружия

Беларусь и Россия пересмотрели подходы к применению ядерного оружия. Подробности в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук.
Он обратил внимание на то, что решение о размещении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия является фактом. По этой причине в новом документе с правовой точки зрения это является закрепленной мерой.
— Степень взаимной безопасности наших государств повышается. Подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке, — уточнил замглавы МИД Беларуси.
Назарук подчеркнул, что белорусская и российская сторона видят использование новых технологий в сфере вооружения, использование вооружении, которые основаны на новых физических принципах. Он уточнил, что подобное не могло не оказать влияния на корректировку.
Тем временем президент России Владимир Путин посетит Минск, где 6 декабря пройдет Высший госсовет Союзного государства.
Ранее мы писали, что Лукашенко и Путин подпишут 6 декабря в Минске важный документ по безопасности.
Кстати, президент Беларуси подписал указ о внесении изменений в Договор о ЕАЭС.