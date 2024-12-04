Соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз заработает в 2025 году

Он напомнил, что соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран, подписано. «Прошло его обсуждение в наших парламентах, законы (о ратификации — ред.) подписаны президентами, то есть правовая база у нас полностью готова. Идет техническая подготовка к началу действия соглашения, а это тоже очень сложный и ответственный процесс. Сейчас осуществляется отладка необходимого оборудования, с помощью которого будет происходить обмен информацией», — рассказал Назарук. Он подчеркнул, что каналы обмена информацией следует обеспечить устойчивостью работы и соответствующей защитой.