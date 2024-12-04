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Захарова раскрыла подробности об интервью Лаврова Такеру Карлсону

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону получилось масштабным, его продолжительность составит около полутора часов, и выйдет оно примерно через пару дней, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Источник: © РИА Новости

«Мне кажется, что Сергей Викторович задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом чёткого обозначения национальных интересов. Интервью выходят регулярно российским и зарубежным СМИ, пресс-конференции, различные форматы, брифинги, комментарии и вот ещё одно. Сейчас оно (интервью Лаврова Карлсону — ред.) монтируется и переводится, получилось оно масштабным — более часа, порядка полутора часов. У нас уже есть примерное понимание о дате выхода, давайте ещё чуть-чуть подождём и я думаю, что через пару дней оно выйдет», — сказала она.

Захарова добавила, что беседа получилась интересной, потому что она была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют сейчас очень многих как в России и США, так и во всём мире.

«Поэтому нужно набраться немножко терпения», — заключила она.

Захарова Мария
Лавров Сергей