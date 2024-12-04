Мэр Челябинска стал заместителем губернатора

В тот же день было опубликовано ещё одно постановление. В нём Алексей Текслер окончательно утвердил состав правительства Челябинской области. В него вошли семь обычных и трое первых заместителей главы региона, пять заместителей председателей правительства и тринадцать министров. При этом Алексей Кобылин стал и вице-губернатором, и министром сельского хозяйства. Также в правительстве за собой сохранил место сам Алексей Текслер. Напомним, что он официально является председателем кабинета министров.