Мэр Челябинска стал заместителем губернатора

В этот вторник губернатор Челябинской области подписал несколько новых постановлений. Согласно одному из них, глава Челябинска, Алексей Лошкин, получил новую должность.
Третьего декабря постановление от губернатора региона было официально опубликовано. Теперь Алексей Лошкин не только градоначальник, но и заместитель Алексея Текслера на общественных началах. Ранее тем же статусом наделили Наталью Котову, когда она была главой Челябинска, и Сергея Бердникова, главу Магнитогорска. Назначение подразумевает, что официальное лицо теперь представляет интересы губернатора, но при этом не получает дополнительной платы и не является частью правительства региона.
В тот же день было опубликовано ещё одно постановление. В нём Алексей Текслер окончательно утвердил состав правительства Челябинской области. В него вошли семь обычных и трое первых заместителей главы региона, пять заместителей председателей правительства и тринадцать министров. При этом Алексей Кобылин стал и вице-губернатором, и министром сельского хозяйства. Также в правительстве за собой сохранил место сам Алексей Текслер. Напомним, что он официально является председателем кабинета министров.