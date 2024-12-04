Не ремонт, но модернизация. В регионе запускают программу обновления ЖКХ

«План масштабный как по объёму, так и по ресурсам, — сообщил Алексей Текслер. — Поручаю министерству строительства и инфраструктуры, министерству ЖКХ совместно с муниципальными образованиями с учётом всех фактов обращений граждан, в том числе на приеме у Генпрокурора, провести дополнительную инвентаризацию объектов, в первую очередь водоснабжения и водоотведения, и в случае необходимости добавить в Комплексный план мероприятий, выделив приоритеты. Поручаю главам и региональному министерству взять на личный контроль состояние проблемных сетей и совместно с ресурсоснабжающими организациями принять необходимые меры по их восстановлению, в том числе и в рамках госпрограммы».