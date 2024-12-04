Не ремонт, но модернизация. В регионе запускают программу обновления ЖКХ

О таком решении объявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе совещания, на котором присутствовали прокурор региона Игорь Донгаузер, руководители коммунальных предприятий и представители органов власти.
Износ составляет 52%
Губернатор напомнил, что после визита в область генеральный прокурор негативно оценил состояние дел в ЖКХ. Износ объектов коммунальной инфраструктуры в области составляет порядка 52% — этот показатель выше среднероссийского. Наибольший износ сетей — в Челябинске, Миассе, Коркино, Копейске, Златоусте, в Ашинском и Саткинском районах. При этом средний износ сетей водоснабжения и водоотведения превышает 55%.
Именно вопросов, связанных с ЖКХ, поступило больше всего во время приёма граждан Генеральным прокурором.
Предстоит масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры, рассчитанная до 2030 года. В рамках этой программы пройдут мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции 1 338 объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
«План масштабный как по объёму, так и по ресурсам, — сообщил Алексей Текслер. — Поручаю министерству строительства и инфраструктуры, министерству ЖКХ совместно с муниципальными образованиями с учётом всех фактов обращений граждан, в том числе на приеме у Генпрокурора, провести дополнительную инвентаризацию объектов, в первую очередь водоснабжения и водоотведения, и в случае необходимости добавить в Комплексный план мероприятий, выделив приоритеты. Поручаю главам и региональному министерству взять на личный контроль состояние проблемных сетей и совместно с ресурсоснабжающими организациями принять необходимые меры по их восстановлению, в том числе и в рамках госпрограммы».
Также глава региона дал указание коммунальщикам решить проблемы жильцов домов, подвалы которых были затоплены во время ливней — от осушения до санобработки, а также не допустить превращения этих домов в аварийные.
«Если узнаю, что пишете отписки вместо реальной работы, обещаю: будет дана не только административная, но и уголовная оценка таких действий», — предупредил губернатор.
Повысить ответственность
Особое внимание уделили отопительному сезону, на подготовку которого выделили 5 млрд руб., что позволило снизить число аварийных ситуаций.
«Основной причиной снижения уровня готовности к отопительному сезону является несвоевременная и неполная подготовка теплосетевых и теплоснабжающих организаций к отопительному сезону, а также несоблюдение ими обязательных требований законодательства, — указал глава региона. — Причём в подавляющем большинстве случаев это чистая халатность со стороны сотрудников организации по своевременному прохождению процедур, разрешений, лицензий».
Предстоит поставить до 1 марта 2025 года все бесхозные объекты на учёт, чтобы в дальнейшем передать их в концессию.
Особо остановился Алексей Текслер на ответственности коммунальщиков и предложил увеличить срок передачи домов «временной» управляющей организации с 1 года до 3 лет, чтобы дома с высокой степени износа не оставались без управления.
«Вообще, эти дома должны быть на особом контроле. У нас на начало прошлого года их было около 500, сейчас чуть более 100, — пояснил глава региона. — Вроде бы динамика хорошая, но по качеству управления этих домов ничего не произошло».
Кроме того, губернатор потребовал сменить руководство ГЖИ, как не справившееся с работой.