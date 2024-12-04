Франция выделит Казахстану 1,35 млн евро на сохранение Балхаша

«Одна из целей проекта — оптимизация режима работы Капчагайского водохранилища для стабилизации уровня озера Балхаш. По результатам исследования будут проведены мероприятия по очистке рек, предотвращению деградации почв и загрязнения воды, развитию рыбного хозяйства и экологического туризма, а также созданию нормативно-правовой базы для охраны озера».