Франция выделит Казахстану 1,35 млн евро на сохранение Балхаша

Министерство водных ресурсов и ирригации, Французское агентство развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
Договоренность достигнута на международном саммите One Water Summit, который проходит в Саудовской Аравии с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Со стороны Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана в церемонии подписания соглашения участвовал первый вице-министр Болат Бекнияз. Цель документа — развитие сотрудничества в области сохранения озера Балхаш.
Соглашение предусматривает выделение Министерству водных ресурсов и ирригации гранта в размере 1,35 млн евро на развитие управления водными ресурсами озера Балхаш.
«Одна из целей проекта — оптимизация режима работы Капчагайского водохранилища для стабилизации уровня озера Балхаш. По результатам исследования будут проведены мероприятия по очистке рек, предотвращению деградации почв и загрязнения воды, развитию рыбного хозяйства и экологического туризма, а также созданию нормативно-правовой базы для охраны озера».
Французская сторона проведет масштабное исследование бассейна озера Балхаш, по результатам которого будет разработан долгосрочный генеральный план до 2040 года. Кроме того, министерство подписало с BRGM меморандум о развитие двустороннего сотрудничества в водной сфере.