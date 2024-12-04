Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция выделит Казахстану 1,35 млн евро на сохранение Балхаша

АСТАНА, 4 дек — Sputnik. Французская сторона проведет масштабное исследование бассейна озера Балхаш, по результатам которого будет разработан долгосрочный генеральный план до 2040 года. В этом документе будут прописаны меры по сохранению внутренних вод водоема.

Источник: Sputnik.kz

Министерство водных ресурсов и ирригации, Французское агентство развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Договоренность достигнута на международном саммите One Water Summit, который проходит в Саудовской Аравии с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Со стороны Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана в церемонии подписания соглашения участвовал первый вице-министр Болат Бекнияз. Цель документа — развитие сотрудничества в области сохранения озера Балхаш.

Соглашение предусматривает выделение Министерству водных ресурсов и ирригации гранта в размере 1,35 млн евро на развитие управления водными ресурсами озера Балхаш.

«Одна из целей проекта — оптимизация режима работы Капчагайского водохранилища для стабилизации уровня озера Балхаш. По результатам исследования будут проведены мероприятия по очистке рек, предотвращению деградации почв и загрязнения воды, развитию рыбного хозяйства и экологического туризма, а также созданию нормативно-правовой базы для охраны озера».

сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигит.

Французская сторона проведет масштабное исследование бассейна озера Балхаш, по результатам которого будет разработан долгосрочный генеральный план до 2040 года. Кроме того, министерство подписало с BRGM меморандум о развитие двустороннего сотрудничества в водной сфере.

экономика
экология