Узбекистанцев призвали избегать мест массового скопления людей в Южной Корее

«Как известно, 3 декабря в Южной Корее было объявлено военное положение. Учитывая текущую внутриполитическую ситуацию в стране, мы призываем всех вас воздержаться от участия в различных митингах и демонстрациях в Южной Корее, избегать посещения мест массового скопления людей, а также позаботиться о своей личной безопасности и здоровье».