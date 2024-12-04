Узбекистанцев призвали избегать мест массового скопления людей в Южной Корее

«Как известно, 3 декабря в Южной Корее было объявлено военное положение. Учитывая текущую внутриполитическую ситуацию в стране, мы призываем всех вас воздержаться от участия в различных митингах и демонстрациях в Южной Корее, избегать посещения мест массового скопления людей, а также позаботиться о своей личной безопасности и здоровье».
Также Посольство опубликовало номера телефонов, по которым можно обратиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:
+82 10 3213 4505;
+82 10 2909 4334.
Напомним, что президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны.
Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.
Оппозиционные партии Южной Кореи, включая основную Объединенную демократическую партию, предложат импичмент президента, министров обороны, внутренних дел и безопасности, обвинят их в попытке госпереворота, передает агентство Yonhap.
Сообщается, что демократы намерены обвинить президента страны Юн Сок Ёля и других должностных лиц в попытке государственного переворота и инициировать процесс импичмента.