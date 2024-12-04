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Полпред Артем Жога встретился с екатеринбургскими пара-боксерами

Пара-бокс, по мнению Жоги, может стать очень популярной спортивной дисциплиной среди ветеранов спецоперации.

Источник: соцсети

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога 4 декабря побывал на тренировке пара-боксеров в Екатеринбурге и обсудил со спортсменами перспективы развития этого вида спорта.

Как отметил Жога, пара-бокс — интересная спортивная дисциплина, которая может стать популярной среди ветеранов СВО, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Рад, что такие направления развиваются в Екатеринбурге. Важно вовлекать в занятия как можно больше людей, особенно участников СВО», — сказал полпред в УрФО.