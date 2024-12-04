Чтоб зимой было тепло. Депутаты проверили коммунальные объекты города

«Сфера ЖКХ имеет свою специфику. За всей этой системой стоят люди, которые не получают космических зарплат, но добросовестно выполняют свою работу. Если нам приходится отключать дома от отопления, делается это не специально, и в это время люди в суровых условиях делают всё, чтобы восстановить водоснабжение. Сети изнашиваются, чтобы их заменить полностью, нужны гигантские средства, жители не могут позволить себе такие платежи, чтобы моментально привести всё в идеальное состояние. Цель встречи — показать нашу работу и состояние объектов, которые мы эксплуатируем не первый год. Наша задача по муниципальному имуществу, которое мы приняли буквально три недели назад, — привести его в такое же состояние и, может, даже лучше», — отметил Рындин.