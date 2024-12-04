Чтоб зимой было тепло. Депутаты проверили коммунальные объекты города

Депутаты Челябинской городской Думы провели выездное заседание комиссии по городскому хозяйству и градостроительству на коммунальных объектах «УСТЭК-Челябинск» и оценили результат их реконструкции по ранее одобренной инвестиционной программе.
Непрерывное наблюдение
Первой точкой маршрута стала оперативно-диспетчерская служба. Сюда поступают сведения со всех котельных, центральных тепловых пунктов, насосных и других объектов. Компания обеспечивает около 80% теплоснабжения областного центра, поэтому точек, за которыми нужно следить, хватает. Персонал руководит системой круглосуточно: задаёт температуру теплоносителя на источниках в зависимости от погоды за окном, настраивает переключения, дистанционно управляет оборудованием, следит, чтобы не происходило поломок или аварий, контролирует все параметры.
Оперативно-диспетчерский пункт обновили по согласованной депутатами инвестпрограмме в 2022 году. Здесь установили новое оборудование. Информация с разных источников в режиме реального времени выводится на мультимедийный экран во всю стену, случись авария на трубопроводе или пожар в котельной — заметят сразу. Утечки на теплосетях отслеживают в том числе с помощью аэросъёмки с применением тепловизоров. Специалисты могут дистанционно управлять тремя насосными станциями и 25 центральными тепловыми пунктами, которые работают в автоматическом режиме. А в помещениях насосных станций установлены видеокамеры — наблюдать за происходящим там тоже можно, находясь за километры.
«Оборудование морально устарело»
После диспетчерской депутаты посетили центральный тепловой пункт «Радиотехникум». Реконструкция здесь прошла совсем недавно — минувшим летом. Оборудование поменяли на более производительное.
«Центральный тепловой пункт работает много лет, оборудование морально устарело, нужна была реконструкция. В связи с развитием города и подключением новых объектов требовалось улучшать параметры теплоснабжения. Новое оборудование позволяет эти параметры, которые необходимы потребителям в текущих условиях, обеспечить», — рассказал генеральный директор теплоснабжающей организации Игорь Рындин.
Плановые замены в проекте
Завершилась рабочая поездка в Юго-западной котельной. Это одна из двух крупных котельных, эксплуатируемых компанией, с установленной тепловой мощностью 564 Гкал/час. Объект обеспечивает теплом Советский и часть Центрального района Челябинска. Летом здесь капитально отремонтировали водогрейный котёл и дымовую трубу.
По словам начальника котельной Александра Кулижинских, на объекте постепенно вводят всё новые технологии — оборудование начали переводить с мазута на газ.
Отметим, что в эксплуатации «УСТЭК-Челябинск», помимо двух котельных, находятся 952 километра магистральных и распределительных тепловых сетей, 62 ЦТП и 82 насосных станции. С начала ноября компания приняла в аренду муниципальные теплосети, за содержание которых отвечало МУП ЧКТС.
По словам Игоря Рындина, состояние большинства из них оставляет желать лучшего. Депутатам показывают фото с улиц Курчатова, Елькина и Бажова, на них видно, что некоторые трубы проржавели до дыр. Однако в компании не унывают и намерены уже в ближайшее время существенно снизить число утечек.
«Подготовка к отопительному периоду завершена, и мы не можем сейчас на этих сетях делать какие-то плановые работы, зимой сконцентрируемся на устранении имеющихся повреждений, на повышении надёжности сетей. Уже начали проектировать плановые замены на 2025 год. Это семь участков примерной протяжённостью в шесть километров», — говорит Игорь Рындин.
Он признался, что читает комментарии горожан, когда очередная авария оставляет дома без тепла.
«Сфера ЖКХ имеет свою специфику. За всей этой системой стоят люди, которые не получают космических зарплат, но добросовестно выполняют свою работу. Если нам приходится отключать дома от отопления, делается это не специально, и в это время люди в суровых условиях делают всё, чтобы восстановить водоснабжение. Сети изнашиваются, чтобы их заменить полностью, нужны гигантские средства, жители не могут позволить себе такие платежи, чтобы моментально привести всё в идеальное состояние. Цель встречи — показать нашу работу и состояние объектов, которые мы эксплуатируем не первый год. Наша задача по муниципальному имуществу, которое мы приняли буквально три недели назад, — привести его в такое же состояние и, может, даже лучше», — отметил Рындин.
«Мы для себя отметили, что предприятие развивается и, самое главное, намечены пути модернизации тех сетей, которые были заложены ещё при Советском Союзе, — подвёл итоги встречи председатель Челябинской Гордумы Сергей Буяков. — Износ у них достаточно серьёзен. Наша задача в том, чтобы совместными усилиями обеспечить в жилых домах тепло, горячую воду. И, конечно, мы наметили пути решения ряда проблем, в том числе и организационных».