В Хабаровском крае обсудили вопросы помощи участникам СВО

Вопросы помощи участникам СВО и их семьям обсудили в Хабаровском крае. На них ответила руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина и заместитель руководителя по правовым вопросам Наталья Сивоха. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Во время прямого эфира затронули актуальные проблемы: поддержка семей, оказание социальной помощи. Только за последний месяц поступило около 100 обращений. Трансляцию организовал ЦУР Хабаровского края.
Так, участников эфира волновал вопрос: что делать, если отец ребенка погиб, все выплаты получила вторая жена, а законные дети и наследники не имеют на них права?
«Данные выплаты — это мера социальной поддержки, предусмотренная указом президента № 98. Эти меры направлены на поддержку супруги, которая на момент гибели участника СВО состояла с ним в законном браке, а также детей или полнородных, неполнородных братьев и сестер. В плане наследования данные выплаты не производятся», — ответила Наталья Леонидовна.
Также она пояснила, что значит получение выплат по наследственному праву. То есть, если военный получил деньги по ранению, и они были зачислены на его лицевой счет, то при его смерти наследники обращаются к нотариусу, и решение принимается через него.
Также жители региона спрашивали о выплатах при ранении. Это единовременная помощь, которая зависит от тяжести полученного ранения. При тяжелом сумма составляет 500 тысяч рублей, при ранении средней тяжести — 350 тысяч рублей, без определения степени ранения — 150 тысяч рублей. Члены семей погибших получают 1,5 миллиона рублей.