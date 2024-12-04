Жители Индустриального района Перми отправили гуманитарную помощь на СВО

Власти Перми ведут активную работу по оказанию различных мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. В частности, продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов, рассказали в пресс-службе мэрии.
Так, в Индустриальном районе Перми организовала сбор и отправила гуманитарную помощь в зону проведения СВО управляющая компания «Главное управление обслуживания». За короткий срок сотрудники и жители многоквартирных домов, находящихся под управлением УК, собрали большой объем необходимых вещей и оборудования. В груз для военнослужащих вошли продукты, медикаменты, одежда, инструменты, налобные фонарики, пауэрбанки, газовые горелки, пленка для блиндажей, маскировочные сетки, тепловые пушки, автономные дизельные отопители и генератор.
— Спасибо родной Перми, всем тем, кто в нас верит. Спасибо за гуманитарную помощь и заботу. В особенности благодарим своих товарищей, которые занимались сбором и доставкой груза, — отметили бойцы на передовой.
Напомним, в Перми также действуют различные социальные меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Узнать о них можно по телефону 217−33−70, обратиться по вопросам службы по контракту и выплатам — по телефону 217−33−80. Здесь также ответят на вопросы о выплатах для участников СВО, которые за первый год службы составят более 4,5 млн рублей.