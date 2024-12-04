Жители Индустриального района Перми отправили гуманитарную помощь на СВО

Напомним, в Перми также действуют различные социальные меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Узнать о них можно по телефону 217−33−70, обратиться по вопросам службы по контракту и выплатам — по телефону 217−33−80. Здесь также ответят на вопросы о выплатах для участников СВО, которые за первый год службы составят более 4,5 млн рублей.