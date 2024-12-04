«По поступающей в СВР информации, Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу. Об этом свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством “без камер”. Наглым стилем поведения отличается глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. Недавно он выдал руководству правящей партии “Действие и солидарность” подробные инструкции о том, как должна функционировать так называемая молдавская демократия в преддверии предстоящих в 2025 году парламентских выборов», — сказано в сообщении.