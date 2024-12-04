«По поступающей в СВР информации, Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу. Об этом свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством “без камер”. Наглым стилем поведения отличается глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. Недавно он выдал руководству правящей партии “Действие и солидарность” подробные инструкции о том, как должна функционировать так называемая молдавская демократия в преддверии предстоящих в 2025 году парламентских выборов», — сказано в сообщении.
В СВР также сообщили, что Мажейкс потребовал от молдавской стороны «под любым предлогом» привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока «Победа», а также партий «Возрождение» и «Шанс» с целью нейтрализации их политической активности.
«Аналогичным образом молдаванам предписано “навести порядок” в Гагаузии: отстранить от должности руководителя автономии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды», — добавили в службе.