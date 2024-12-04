Южнокорейская оппозиция внесла в парламент проект импичмента президента

Юн Сок Ёль накануне, 3 декабря, ввел в стране военное положение, объяснив это желанием «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Работа парламента и политических партий была запрещена. Несмотря на это парламент собрался на заседании и проголосовал за отмену военного положения. Президент согласился отменить его.