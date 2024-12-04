Как пояснили в СВР, это демонстрируют разговоры евробюрократов с молдавским руководством «без камер». Так, наглым стилем поведения отличается глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.
«Недавно он выдал руководству правящей партии “Действие и солидарность” подробные инструкции о том, как должна функционировать так называемая молдавская демократия в преддверии предстоящих в 2025 году парламентских выборов», — сообщило пресс-бюро.
По данным российской разведки, этот еврочиновник «в худших традициях колониализма» потребовал от правящей партии под любым предлогом привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока «Победа», партий «Возрождение» и «Шанс».
Это нужно было для того, чтобы нейтрализовать конкурентов «Действия и солидарности». Также со стороны ЕС была доведена задача «навести порядок» в Гагаузии — то есть отстранить от власти руководителя автономии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды.
Еще одна задача, которую поставили перед властями Молдовы — раскол в рядах левой оппозиции через использование противоречий между лидером Партии социалистов, экс-президентом Игорем Додоном, председателем Партии коммунистов Владимиром Ворониным (также бывшим президентом) и мэром Кишинева Ионом Чебаном.
«В ходе предстоящей избирательной кампании они должны критиковать друг друга, а не правящую партию», — сказано в сообщении СВР.
Более того, Мажейкс потребовал содействовать созданию новой прозападной партии «За европейскую Молдавию». Ее должен возглавить экс-руководитель МИД иностранных дел Николой Попеску. Ранее он отвечал не только за внешнюю политику, но и за евроинтеграцию.
«Властям надлежит обеспечить ее (новой партии — Sputnik) прохождение в парламент, где “За европейскую Молдавию” и “Действие и солидарность” сформируют правительственную коалицию», — отметили в пресс-бюро разведслужбы.
По мнению СВР, грубое вмешательство Запада во внутренние дела других государств всегда ведет к дестабилизации и хаосу. В Молдове уже катастрофически поляризовано общество. Заложена бомба замедленного действия под фундамент молдавской государственности, уверены в Службе внешней разведки.
Парламентские выборы должны состояться в Молдове в 2025 году. Их точная дата пока неизвестна.
Парламент этой страны состоит из одной палаты — 101 депутата. В нынешнем созыве у партии «Действие и солидарность» более половины мест в законодательном органе (свыше 60). Чуть меньше 30 — у блока социалистов и коммунистов, а оставшиеся кресла — у партии «Шор» и депутатов, которые не входят в партии и коалиции.