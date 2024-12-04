СВР: Евросоюз дал указания властям Молдовы, как проводить выборы

Парламент этой страны состоит из одной палаты — 101 депутата. В нынешнем созыве у партии «Действие и солидарность» более половины мест в законодательном органе (свыше 60). Чуть меньше 30 — у блока социалистов и коммунистов, а оставшиеся кресла — у партии «Шор» и депутатов, которые не входят в партии и коалиции.