Приняты кадровые решения по омскому Минобразования

В частности, на посту заместителя министра образования Омской области — начальника управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования сроком на 1 календарный год переназначена Оксана Груздева. Свой пост она занимает свыше 5 лет, с конца января 2019 года.
Кроме того, еще на год в числе замглавы ведомства останется Николай Сергеев, впервые назначенный на эту должность в августе 2022 года.
Напомним, в конце ноября 2024 года должность главы Минобразования Омской области получила Ольга Степанова, ранее трудившаяся в региональном Минпорте. С февраля 2024 года в должности первого замглавы ведомства пребывает Анатолий Полынский. Кроме того, не истек годичный срок полномочий у заместителя министра Марины Сейтмухаметовой, которую утвердили в должности в начале августа 2024 года, а также Наталии Щербины, которая пребывает в аналогичном статусе с конца марта 2024 года.