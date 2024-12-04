Приняты кадровые решения по омскому Минобразования

Напомним, в конце ноября 2024 года должность главы Минобразования Омской области получила Ольга Степанова, ранее трудившаяся в региональном Минпорте. С февраля 2024 года в должности первого замглавы ведомства пребывает Анатолий Полынский. Кроме того, не истек годичный срок полномочий у заместителя министра Марины Сейтмухаметовой, которую утвердили в должности в начале августа 2024 года, а также Наталии Щербины, которая пребывает в аналогичном статусе с конца марта 2024 года.