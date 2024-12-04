Бывший важный чиновник из правительства Приморья пойдёт под суд

Экс-министр земельных и имущественных отношений Приморского края Виталий Лунёв предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Он покинул правительство региона осенью 2023 года.
Следственные органы утверждают, что, находясь на посту исполняющего обязанности директора Краевого государственного казенного учреждения «Управление землями и имуществом Приморского края», Лунёв получил 50 тысяч рублей от представителя юридического лица за ускорение процесса выдачи технического плана мансардного этажа нежилого здания на улице Фонтанной. Уголовное дело уже направлено в Первореченский районный суд.
По данным «Новостей VL.ru», это дело связано с резонансным расследованием, начатым в 2023 году и известным как «Дело 12-ти». В рамках этого дела одновременно были задержаны 12 человек, включая сотрудников Росреестра и Роскадастра, а также работников краевого управления земельными ресурсами. В то время Лунёв занимал должность министра и не был среди задержанных, однако позже стал фигурантом дела. В октябре 2023 года его контракт не был продлён, и он ушёл с поста министра, уступив место Аресту Давтяну.
8 октября 2024 года дело Лунёва выделили в отдельное производство. Следствие утверждает, что с августа по октябрь 2019 года он получил взятку за обеспечение положительного решения по выдаче техплана для мансардного этажа. На данный момент здание № 17 на улице Фонтанной используется под коммерческие цели.
Прокурор края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение, и теперь уголовное дело будет рассматривать Первореченский районный суд. Лунёву грозит наказание по части 2 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, что может обернуться шестью годами лишения свободы и штрафом до 1,5 миллиона рублей.
Обвиняемый не был арестован и всё время следствия находился под подпиской о невыезде, которая сохраняется до сих пор. В рамках уголовного дела также наложен арест на земельный участок Лунёва, расположенный в районе станции Океанская.
Кроме того, прокуратура сообщила о привлечении к уголовной ответственности ещё пяти должностных лиц из регионального Управления Росреестра и КГКУ «Управление землями и имуществом Приморского края» за махинации в сфере градостроительства; расследование их дел продолжается.