Бывший важный чиновник из правительства Приморья пойдёт под суд

По данным «Новостей VL.ru», это дело связано с резонансным расследованием, начатым в 2023 году и известным как «Дело 12-ти». В рамках этого дела одновременно были задержаны 12 человек, включая сотрудников Росреестра и Роскадастра, а также работников краевого управления земельными ресурсами. В то время Лунёв занимал должность министра и не был среди задержанных, однако позже стал фигурантом дела. В октябре 2023 года его контракт не был продлён, и он ушёл с поста министра, уступив место Аресту Давтяну.