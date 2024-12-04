В парламенте огласили план срочных действий для отрасли энергетики

Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы одобрило новый тариф на газ. Вместо запрошенных ранее АО «Молдовагаз» 16,17 лея за кубометр газа для бытовых потребителей агентство утвердило тариф в 15,5 лея (без учета НДС). Таким образом, он вырос на 27,6% — с 12,15 до 15,5 лея за кубометр без учета НДС, или 16,74 лея с НДС.