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В парламенте огласили план срочных действий для отрасли энергетики

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. В парламенте Молдовы прошли открытые слушания, посвященные повышению тарифов на природный газ и его влиянию на потребителей и национальную экономику. По результатам заседания комиссия по экономике, бюджету и финансам, организовавшая слушания, объявила о плане срочных действий на ближайшие 60 дней, который должен быть выполнен основными учреждениями энергетического сектора страны.

Источник: Sputnik.md

По словам председателя парламентской комиссии Раду Мариана, население страны «ждут трудные недели из-за рисков, связанных с поставками природного газа в Приднестровский регион».

«На правом берегу Днестра нет проблем со снабжением, но нам нужно найти решения для Левобережья. Главный приоритет в энергетической сфере сейчас — недопущение кризиса в Приднестровском регионе, эта ситуация никого не устраивает».

заявил депутат.

Так, в комиссии заявили, что учреждения и организации, принимавшие участие в слушаниях, в следующие два месяца обязуются принять ряд мер.

АО "Молдовагаз, Termoelectrica И CET Nord должны будут представить план диверсификации продуктов энергетики, а также программу закупок на период примерно 12 месяцев.

Министерство энергетики организует рабочую группы с участием участников энергетического рынка для содействия ускоренному переходу к свободному рынку.

«Высокопоставленные лица и госчиновники не могут заменить профессиональных трейдеров или платформы, доступные на международных рынках для оценок и покупок».

говорится в декларации комиссии.

Министерству также поручено продолжить на политическом уровне искать стратегических поставщиков энергоресурсов по разумным ценам.

АО Energocom должно разработать план по увеличению количества клиентов, в том числе на региональных рынках. Целью предприятия названо увеличение прибыли, которое внесет тем самым вклад в государственный бюджет Молдовы.

Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы одобрило новый тариф на газ. Вместо запрошенных ранее АО «Молдовагаз» 16,17 лея за кубометр газа для бытовых потребителей агентство утвердило тариф в 15,5 лея (без учета НДС). Таким образом, он вырос на 27,6% — с 12,15 до 15,5 лея за кубометр без учета НДС, или 16,74 лея с НДС.

экономика
энергетика