ЕС поставил Кишиневу задачу расколоть левую оппозицию, заявили СВР

«Глава представительства ЕС поставил Кишиневу задачу спровоцировать раскол в рядах левой оппозиции путем стимулирования противоречий между лидером Партии социалистов И. Додоном, председателем Партии коммунистов В. Ворониным и мэром Кишинева И. Чебаном. В ходе предстоящей избирательной кампании они должны критиковать друг друга, а не правящую партию», — говорится в сообщении.