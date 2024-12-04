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ЕС поставил Кишиневу задачу расколоть левую оппозицию, заявили СВР

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс поставил властям Молдавии задачу спровоцировать раскол в левой оппозиции, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Глава представительства ЕС поставил Кишиневу задачу спровоцировать раскол в рядах левой оппозиции путем стимулирования противоречий между лидером Партии социалистов И. Додоном, председателем Партии коммунистов В. Ворониным и мэром Кишинева И. Чебаном. В ходе предстоящей избирательной кампании они должны критиковать друг друга, а не правящую партию», — говорится в сообщении.

ЕС