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Лукашенко: выборы стали инструментом демократии во многом благодаря ЦИК

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил профессионализм, преданность родине и твердость убеждений коллектива Центризбиркома.

Источник: Sputnik.by

Глава государства направил поздравление по случаю 35-летия со дня образования Центральной избирательной комиссии Беларуси, сообщили в президентской пресс-службе.

«Во многом благодаря вашим усилиям выборы в Беларуси стали инструментом подлинной демократии, главной формой проявления суверенитета нашего народа, отражением его политической воли».

говорится в поздравлении президента коллективу ЦИК Беларуси.

Глава государства отметил, что с первых дней работы комиссия активно включилась в процесс по формированию институтов народовластия и совершенствованию белорусского законодательства.

Он также подчеркнул, что безусловное соблюдение законности в деятельности ЦИК поддерживает политическую стабильность, гражданский мир и согласие в стране.

Президент отметил, что присущие коллективу ЦИК твердость убеждений, преданность Родине, высокий профессионализм — залог новых свершений на благо Отечества.

Центральная избирательная комиссия Беларуси сегодня проведет расширенное торжественное заседание по случаю 35-летия со дня своего образования. В нем примут участие руководители государственных органов и организаций, представители политических партий и общественных объединений.

Лукашенко Александр