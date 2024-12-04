Лукашенко: выборы стали инструментом демократии во многом благодаря ЦИК

Глава государства направил поздравление по случаю 35-летия со дня образования Центральной избирательной комиссии Беларуси, сообщили в президентской пресс-службе.
«Во многом благодаря вашим усилиям выборы в Беларуси стали инструментом подлинной демократии, главной формой проявления суверенитета нашего народа, отражением его политической воли».
Глава государства отметил, что с первых дней работы комиссия активно включилась в процесс по формированию институтов народовластия и совершенствованию белорусского законодательства.
Он также подчеркнул, что безусловное соблюдение законности в деятельности ЦИК поддерживает политическую стабильность, гражданский мир и согласие в стране.
Президент отметил, что присущие коллективу ЦИК твердость убеждений, преданность Родине, высокий профессионализм — залог новых свершений на благо Отечества.
Центральная избирательная комиссия Беларуси сегодня проведет расширенное торжественное заседание по случаю 35-летия со дня своего образования. В нем примут участие руководители государственных органов и организаций, представители политических партий и общественных объединений.