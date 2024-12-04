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Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Беларусью

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Литвы уведомило посольство Беларуси в этой стране о денонсации соглашения о таможенном сотрудничестве, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК).

Источник: Sputnik.by

«Соглашение, которое регулирует таможенные отношения Беларуси и Литвы почти 20 лет, прекратит свое нормативное действие с 27 мая 2025 года», — отметили в ГТК.

Там пояснили, что документ регулировал многие аспекты: от таможенного контроля и обмена информацией до совместных операций против наркотрафика. Причем по факту литовцы завершили реальное сотрудничество два с половиной года назад.

«Таможенные органы Беларуси, в свою очередь, до последнего предлагали возможные варианты взаимодействия, которые сопредельная сторона игнорировала».

подчеркнули в таможенном ведомстве.

Как считают в ГТК, позицию по этому вопросу определяют не сами таможенники, а литовские политики. Последние не настроены на взаимодействие Литвы с Беларусью.

По односторонней инициативе литовской стороны на границе с этим государством работают только два пункта пропуска из шести. В них постоянно скапливаются большие очереди из-за неритмичного приема транспорта литовскими органами.

«Белорусская таможня даже после такого шага готова к открытому и равноправному диалогу по таможенным вопросам», — подчеркнули в ГТК.

таможня