Депутата Ачинского райсовета накажут за ночную вечеринку и нецензурную брань

На депутата Ачинского районного совета Павла Переверзева составили административные протоколы за нарушение тишины и мелкое хулиганство. Как сообщили в МВД Красноярского края, народному избраннику грозит штраф до одной тысячи рублей или 15 суток ареста.
Напомним, все случилось 30 ноября. Тем утром в дежурную часть позвонила 53-летняя жительница одного из домов Ачинска и пожаловалась на соседа, который громко включает музыку и не дает ей спать.
— Мужчина не реагировал на просьбы соблюдать порядок. Между горожанами начался конфликт, в ходе которого гражданин неоднократно высказывался нецензурной бранью, — добавили в ведомстве.
Полицейские, «всесторонне изучив обстоятельства произошедшего и опросив участников конфликтной ситуации», собрали на 32-летнего депутата материал по статье о нарушении тишины и покоя, а также составили протокол за мелкое хулиганство.
Также сотрудники правоохранительных органов получили четыре заявления от участников конфликта по факту оскорблений. Материалы отправили в прокуратуру.