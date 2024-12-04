Житель Новосибирской области решился на операцию ради отправки в зону СВО

На службу в СВО он прибыл в феврале 2024 года и за это время успел завоевать репутацию героя. Его грудь украшает несколько медалей, в том числе «За штурмовые действия» и «За отвагу». Первую награду он получил за выполнение задания в Очеретино, а вторую — за штурм стратегически важной лесополосы. Боец и его товарищи уверены в своей миссии: они осознают, что работают над общей целью и поддерживают друг друга в любых обстоятельствах.