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Житель Новосибирской области решился на операцию ради отправки в зону СВО

Мужчина из Купино принял решение о проведении операции, чтобы получить возможность отправиться в зону специальной военной операции.

Источник: РИА "Новости"

Молодой человек, стремившийся попасть на службу, столкнулся с отказом в военкомате. Однако после медицинского обследования стало известно, что его плечо полностью восстановилось, и врачи успешно провели необходимые процедуры. Это дало ему возможность заключить контракт с ВС РФ.

Сначала его направили на среднюю линию, где он сейчас исполняет обязанности разведчика и штурмовика. По его словам, они первыми приступают к выполнению заданий, находя подходящие места для размещения бойцов — чаще всего это подвалы или дома, которые обеспечивают возможность связи и остаются незаметными. Он отметил, что их группа является универсальной.

На службу в СВО он прибыл в феврале 2024 года и за это время успел завоевать репутацию героя. Его грудь украшает несколько медалей, в том числе «За штурмовые действия» и «За отвагу». Первую награду он получил за выполнение задания в Очеретино, а вторую — за штурм стратегически важной лесополосы. Боец и его товарищи уверены в своей миссии: они осознают, что работают над общей целью и поддерживают друг друга в любых обстоятельствах.